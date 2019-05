ZVW-Gegnercheck - VfL Wolfsburg Zum Abschied in die Champions League?

Die aktuelle Form

Gegen Ende der Saison scheinen „die Wölfe“ noch einmal richtig ins Rollen zu kommen. Auch wenn bereits seit geraumer Zeit feststeht, dass der Trainer am Saisonende den Verein verlassen wird, scheinen die Spieler keinerlei Motivationsprobleme zu haben. Anders als bei Vereinen wie Gladbach oder auch der Hertha aus Berlin macht es den Anschein, die Mannschaft wolle dem scheidenden Bruno Labbadia noch ein ordentliches Abschiedsgeschenk bereiten – und zwar in Form der Qualifikation für das internationale Geschäft.

Auf dem Weg zu ihrem großen Ziel sind die Wolfsburger aktuell absolut in der Spur. Aus den letzten fünf Spielen gab es unter anderem Pflichtsiege gegen die Kellerkinder Hannover (3:1) und Nürnberg (2:0) sowie einen deutlichen 4:1-Auswärtserfolg beim direkten Konkurrenten aus Hoffenheim. Einzig bei der Spitzenmannschaft von RB Leipzig musste das Team aus der Autostadt eine empfindliche 0:2-Niederlage hinnehmen. Das Rennen um die vordersten Plätze ist aktuell extrem eng: Der VfL hat als Tabellensiebter gerade einmal zwei Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die mit Platz vier einen Champions-League-Rang belegen.

Abschiedsgeschenk für Bruno Labbadia

Die Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg haben dem ehemaligen Trainer des VfB einiges zu verdanken. In sportlich unruhigen Zeiten übernahm der 53-jährige Fußballehrer im Februar 2018 den als Schleudersitz bekannten Trainerstuhl bei den Wolfsburgern. Mit der richtigen Ansprache sowie wesentlichen Veränderungen auf dem Platz konnte er das zweifellos vorhandene Potenzial seiner Spieler wecken und den teuren Kader in aussichtsreiche Tabellenregionen führen.

Mit der Perspektive auf Europa verwundert es umso mehr, dass es intern zu Streitigkeiten gekommen ist. Zwischen Manager und Trainer soll es auf der zwischenmenschlichen Ebene gekracht haben, sodass beide am Ende kaum mehr ein Wort miteinander wechselten. Da es im täglichen Miteinander so nicht weitergehen konnte und Labbadia in dieser Situation den Erfolg des Vereins gefährdet sah, entschied er sich im März dazu, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und die Wolfsburger am Saisonende schon wieder zu verlassen.

Allein auf dem Rasen oder beim Blick auf die Tabelle hätte es keinen Grund gegeben, die sportlich erfolgreiche Zusammenarbeit zu beenden. Ein unrühmliches Ende für den bundesligaerfahrenen Labbadia, der auch bei seinen vorherigen Stationen (HSV, VfB) erfolgreich gearbeitet hatte. Zur neuen Saison kommt mit Oliver Glasner ein Trainer, der den sportlich unterlegenen LASK Link mit mutigem und erfrischendem Offensiv-Fußball zur zweiten Kraft in Österreich gemacht hat. Der Österreicher war auf dem Trainermarkt äußerst begehrt und soll auch beim VfB Stuttgart ganz weit oben auf den Notizblöcken gestanden haben, da Glasner sich unter anderem mit der Ausbildung und Weiterentwicklung junger Spieler einen Namen gemacht hat.

Sommer-Neuzugänge haben voll eingeschlagen

Dass es dem von Volkswagen finanziell tatkräftig unterstützen Verein nicht am Geld mangelt, ist bekannt. Vor der Saison wurden diese Mittel jedoch sinnvoll und nachhaltig eingesetzt und der Großteil der neuen Spieler hat in der Autostadt voll eingeschlagen - auch ein Verdienst des neuen Sportdirektors Marcel Schäfer, der vor nicht allzu langer Zeit noch selbst das Trikot des VfL übergestreift hat.

Insgesamt nahmen die Verantwortlichen knapp 40 Millionen Euro für neue Spieler in die Hand. Was dabei besonders auffällt: Neben der fußballerischen Qualität wurde in diesem Jahr mit Spielern wie Wout Weghorst (AZ Alkmaar / elf Millionen Euro), Jerome Roussillion (kam für fünf Millionen aus Montpellier) oder Felix Klaus (Hannover 96 / drei Millionen Euro) besonders auf den Faktor Mentalität geachtet, was sich als kluger Schachzug erweisen sollte.

Eben diese Eigenschaften bringt auch Daniel Ginczek mit – der Stürmer war im Sommer für 14 Millionen Euro im Tausch mit Daniel Didavi vom VfB zu den Wolfsburgern gewechselt. Trotz einiger Verletzungsprobleme hat der bullige Angreifer eine ordentliche Quote im VfL-Trikot aufzuweisen: fünf Tore und vier Vorlagen stehen aktuell zu Buche. Auch die zweite Sturmkante Weghorst hat voll eingeschlagen und seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt: Der Holländer steht aktuell bei 14 Treffern und sechs Assists und ist damit mit Abstand bester Scorer beim VfL Wolfsburg.

Und auch der blitzschnelle Linksverteidiger Roussillion war eine gute Investition in die Zukunft. Mit seinen schnellen Flügelläufen und gut getimten Flanken brachte er die gegnerischen Abwehrreihen schon des Öfteren gehörig ins Schwimmen.

Die Stärken und Schwächen

Der Wille und Glaube daran, ein Spiel bis zuletzt gewinnen zu können, ist den Profis des VfL ins Blut übergegangen. So haben „die Wölfe“ in dieser Saison bereits viermal nach einem Rückstand eine Partie noch für sich entscheiden und die drei Punkte mit nach Hause nehmen können.

In der Mannschaft scheint es zu stimmen: Auch der angekündigte Abgang des Trainers hat den Spielern keine Motivationsdelle verpasst, sondern zusätzliche Energie freigesetzt. Dass es dem Team an notwendigem Einsatz nicht mangelt, unterstreicht eine weitere Statistik: „Die Wölfe“ sind in dieser Saison hinter Frankfurter das Team, welches ligaweit die meisten Sprints angezogen hat. Auch mit dem Ziel, dem Trainer einen sportlich erfreulichen Abschied zu ermöglichen.

Und auch die Abwehr mit dem in dieser Saison überragend haltenden Belgier Koen Casteels im Tor verrichtet saubere Arbeit. Ganze neun Mal ist das Team von Bruno Labbadia in dieser Saison ohne Gegentreffer geblieben – ein absoluter Topwert.

Einzig die Offensive lahmt hin und wieder ein wenig. Auch wenn die Angreifer des VfL tolle Quoten vorzuweisen haben, ist unter anderem das Mittelfeld der Wolfsburger zu ungefährlich vor dem Tor des Gegners. Als Resultat blieb der VW-Klub in dieser Saison bereits in sieben Spielen ohne eigenen Treffer. Gemessen an dem Potenzial, welches sich Woche für Woche auf dem Rasen tummelt, möglicherweise zu wenig im Kampf um Europa.

Die Einschätzung von VfB-Trainer Nico Willig

Der junge Coach ist voll des Lobes für den kommenden Gegner: "Sie haben ein sehr gutes Gesamtpaket aus individueller Qualität der Einzelspieler und einer guten Spielanlage." Beim VfB erwartet man ein Spiel, indem die Stuttgarter "viel hinterherlaufen" müssen. In der richtungsweisenden Partie am Samstag sieht Willig "ein Halbfinale auf dem Weg zum Finale Relegation." "Jetzt gilt es, Dynamik aufzunehmen und in das Heimspiel alles rein zu investieren", sagte Willig.

"Aus dem Spiel in Berlin haben wir unsere Lehren gezogen", so der gebürtige Willig. Um am Wochenende als Sieger vom Platz zu gehen, müsse seine Mannschaft "die Ballzirkulationen des VfL stören, um daraus eine gewisse Wucht zu entwickeln", gibt Willig die Richtung vor. Mit hoher Bereitschaft wolle man das Publikum hinter sich bringen: "Vor uns steht ein extrem wichtiges Spiel, in dem wir eine Reaktion auf Hertha BSC zeigen und den nächsten Schritt gehen müssen", weiß der 38-Jährige um die besondere Brisanz der anstehenden Partie.

Auch das Thema Standards könne im Saisonendspurt eine wichtige Rolle einnehmen, so Willig: "Wir beschäftigen uns intensiv damit, weil man bei Freistößen und Ecken in kürzester Zeit Fortschritte erzielen kann." Auch defensiv nimmt dieses Element eines Fußballspiels eine große Bedeutung im täglichen Training ein, denn die Gäste aus Wolfsburg zählen in der Bundesliga zu den gefährlichsten Teams nach Standards.