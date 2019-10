ZVW-Gegnercheck - Wehen Wiesbaden Duell der Gegensätze: Der Aufsteiger fordert den VfB

Sieg-Premiere für Coach Rüdiger Rehm

Der Name Rehm ist in den Köpfen vieler Fußballfans automatisch mit dem Dorfklub Großaspach verbunden. Beim Drittligisten arbeitete der frühere Zweitliga-Spieler fünf Jahre erfolgreich als Cheftrainer (2012-2016). Danach sehnte sich der mittlerweile 40-Jährige nach einer größeren Aufgabe und ging das Abenteuer 2. Liga ein - zunächst in Bielefeld.

Die Arminia verpflichtete Rehm im Juni 2016, entlassen wurde er bereits vier Monate später nach einer Serie von zehn Spielen ohne Sieg. Seine Zeit auf der Bielefelder Alm verlief damit nicht annähernd so erfolgreich wie seine Tätigkeit im beschaulichen Aspach.

Seit Februar 2017 trainert Rehm nun die Mannschaft von Wehen Wiesbaden - und das ziemlich erfolgreich. Der Heilbronner Fußballlehrer übernahm Wehen damals in akuter Abstiegsnot und führte den Verein in sichere Tabellenregionen in Liga drei. Nach und nach stabilisierte Rehm das Team und entwickelte die Spieler weiter, sodass in der folgenden Saison der Aufstieg mit Platz vier nur denkbar knapp verpasst wurde. In der letzten Spielzeit dann der endgültige Durchbruch: Nach einer starken Saison stand am Ende die Relegation, aus welcher Wehen siegreich hervorging.

Nun also der nächste Versuch des ehemaligen Abwehrspielers, als Trainer in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Der Erfolg am letzten Spieltag gegen den Mit-Aufsteiger Osnabrück war auch für Rüdiger Rehm der erste Sieg als Trainer in der 2. Liga. Soll das Saisonziel Klassenerhalt nicht frühzeitig in weite Ferne geraten, so müsste seine Mannschaft noch einige weitere Erfolge erzielen. Ob der Sieg zuletzt einen wirklichen Aufschwung für Wehen bedeutete, wird sich am Freitagabend in der schwäbischen Landeshauptstadt zeigen.

Torjäger Schäffler und die Verletztenmisere des SVW

Wie zuletzt schon die Arminia in Person von Fabian Klos, hat auch Wiesbaden einen echten Knipser in den eigenen Reihen: Manuel Schäffler. Mit sechs Treffern ist der 30-jährige Routinier an mehr als 50 Prozent der erst 12 Saisontore von Wehen Wiesbaden direkt beteiligt. Der großgewachsene Angreifer weiß seinen Körper gut einzusetzen und ist eiskalt im Abschluss. Doch auch die gute Form des Torjägers kann nicht über die aktuelle Verletztenmisere beim Aufsteiger hinwegtäuschen. Aktuell fehlen Rüdiger Rehm neun Spieler und damit fast eine gesamte Startelf.

Besonders bitter ist die Verletzung von Juniorennationaltorhüter Jan-Christoph Bartels, der bei seinem ersten Einsatz nach wenigen Minuten wieder ausgewechselt werden musste und sich einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen hat. Da die Leihgabe des 1. FC Köln den Wiesbadenern monatelang nicht zur Verfügung stehen wird, sind die Verantwortlichen um Sportdirektor Christian Hock noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben einen durchaus prominenten Namen verpflichtet. Mit Heinz Lindner (zuletzt vereinslos) konnte ein ehemaliger Frankfurter und 28-facher Nationalspieler Österreichs bis 2020 an Wehen gebunden werden - womöglich ein echter Coup.

Selbstbewusster Tim Walter von VfB-Sieg überzeugt

Die Favoritenrolle vor dem Duell am Freitagabend dürfte klar verteilt sein, sodass auch vom Duell der Gegensätze gesprochen werden kann. Der wertvollste Kader der Liga gegen einen der auf dem Papier schwächsten, dazu der Tabellenführer gegen das Schlusslicht und der Ab- gegen den Aufsteiger. Auch wenn die Weichen klar in Richtung eines weiteren Heimsieges der Schwaben gestellt sind, warnt VfB-Coach Tim Walter vor dem kommenden Gegner: "Alle hoffen, die machen das schon. Das auch umzusetzen, wird ein Stresstest für uns."

Wenn der VfB die Tabellenspitze verteidigen und seinen Vorsprung auf die direkten Verfolger aus Hamburg und Bielefeld ausbauen möchte, ist ein Heimsieg gegen den klaren Außenseiter Pflicht. Das weiß auch Walter, der von den Qualitäten seines Teams absolut überzeugt ist: "Uns kann keiner ein Bein stellen. Wir müssen von dem überzeugt sein, was wir tun", fordert der Stuttgarter Coach von seinen Spielern volle Konzentration auf die anstehende Aufgabe. "Wir wollen zeigen, dass wir zurecht da oben stehen."

Und das gegen einen Gegner, mit dem die Schwaben in der zweiten Liga noch keine Erfahrungen gemacht haben. Es bleibt also spannend abzuwarten, welches Team den besseren Matchplan entwickelt und diesen in den 90 Minuten auf dem Rasen auch umsetzen kann.