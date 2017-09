ZVW-Stellen Crossmedia-Praktikant/in

„Du wolltest schon immer was mit Medien machen?“ Hier bekommst du Deine Chance. Wir suchen ab sofort für mindestens drei Monate einen Crossmedia-Praktikanten/ eine Crossmedia-Praktikantin für unsere Online-Redaktion. Das Praktikum wird vergütet.

Deine Chance: Dein Einsatzgebiet ist die Online-Redaktion des Zeitungsverlags Waiblingen. Dort erhälst du Einblicke in die crossmediale Redaktionsarbeit, einem wichtigen Zukunftsfeld des Journalismus. Du trägst Verantwortung und hast kreative Entfaltungsmöglichkeiten. Du bewertest Nachrichten, ob sie für die Frontpage taugen oder nicht. Du entscheidest, was wir in den sozialen Netzwerken posten. Du betreust unsere Community in Foren und sozialen Netzwerken. Du drehst Videos für Facebook, fotografierst für Instagram und textest für Twitter. Eine gute Referenz für jeden Beruf. Kaffee kochen kannst du wo anders.

Dein Profil: Du bist Student/in und möchtest ein Praxissemester absolvieren oder willst vor/nach deinerAusbildung Berufserfahrung sammeln? Du hast Interesse an und Talent für den journalistischen Beruf? Du findest Internet und Facebook als journalistische Medien mindestens so gut wie die gedruckte Zeitung? Du hast gute Ideen, bist aufgeschlossen und kontaktfreudig und würdest auch mal vor die Kamera treten? Du bist bei Whatsapp & Co aktiv?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf:

Zeitungsverlag GmbH & Co. Waiblingen KG

z.Hd. Christine Tantschinez (Leiterin Online-Redaktion)

Albrecht-Villinger-Straße 10, 71332 Waiblingen

Telefon: 07151/566-395

E-Mail: christine.tantschinez@zvw.de