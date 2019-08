Zwei Fäuste für Rocky Schorndorfer fliegt für Foto mit Sylvester Stallone nach L.A.

Ein Foto mit dem Terminator – aber an Rocky reicht er nicht heran

Als Widlicky danach in das italienische Restaurant zum Mittagessen ging, hat er 20 Minuten später den zweiten Helden gesehen: Arnold Schwarzenegger spazierte mit seiner Tochter und einem Freund herein. Zu einem günstigen Zeitpunkt fragte der Schorndorfer auch Arnie, ob sie später draußen ein Foto zusammen machen könnten. „Er nickte nur“, erzählt der Schorndorfer. Das Bild mit dem Terminator war also auch im Kasten. Doch an das Foto mit Sylvester Stallone reicht es für ihn nicht heran: „Rocky ist für mich der Größte.“

"Ich war der vermutlich glücklichste 40-jährige Zehnjährige der Welt.“

Eine Woche später, als Widlicky wieder zum Mittagessen in Stallones Lieblingsitaliener war, kam auch sein Star ins Restaurant und saß über eine Stunde nur etwa drei Meter von ihm entfernt. „Ich musste mich echt bremsen, dass ich nicht ständig zu ihm rüberschaue“, erzählt Widlicky. Und dann kam sein Moment: Der Kellner, der sein Poster und ein kleines Geschenkchen für ihn gebunkert hatte für den Fall, dass Sylvester Stallone kommen sollte, holte die Sachen und meinte: „Stephan, er kommt gleich“. Und so saß der Schorndorfer an seinem Stammplatz, zitterte und trank ein, zwei, drei Heineken. Als „Sly“ und sein Bekannter am Aufbrechen waren, ging er zu ihm hin und fragte höflich, ob er ihm ein kleines, verspätetes Geschenkchen überreichen dürfe.

Vier Wochen zuvor, das weiß Widlicky als Fan natürlich, hatte Stallone seinen 73. Geburtstag gefeiert. Als er ihm dann eine Tasse überreichte, auf der sein Trainer Mickey aus den Rocky-Filmen abgebildet war, war der Star sichtlich gerührt und hat dem Schorndorfer dankend die Hand gegeben. Daraufhin gab es ein weiteres gemeinsames Foto und ein Autogramm. „Und ich“ erzählt Widlicky, „war der vermutlich glücklichste 40-jährige Zehnjährige der Welt.“