Zwei Großbrände in acht Tagen Enorme Belastung für Einsatzkräfte rund um Schorndorf

Um 6.01 Uhr war Patrick Bellon am Dienstag – zwölf Minuten, nachdem der Alarm eingegangen war – mit fast 30 Feuerwehrkameraden und sechs Fahrzeugen als einer der Ersten am Einsatzort an der Göppinger Straße. Um halb eins in der Nacht ist er vom Feuerwehrgerätehaus nach Hause gegangen. Nach sechs Stunden Schlaf saß er am Mittwoch um 9 Uhr bereits wieder an seinem Schreibtisch in der Pressestelle des Schorndorfer Rathauses. Und auch wenn der Einsatz körperlich anstrengend war und sich die Aufräumarbeiten noch ein paar Tage hinziehen werden, „das gehört dazu“, sagt Bellon und relativiert die enorme Belastung, die von den Feuerwehrleuten – wohlgemerkt im Ehrenamt – geleistet wird: Zwei Großeinsätze innerhalb von acht Tagen „sind auch nicht alltäglich“.

Fast 17 Stunden im Lösch-Einsatz

Seit 2002 ist Bellon bei der Schorndorfer Feuerwehr, in der Jugendfeuerwehr hat er angefangen, mittlerweile ist er Pressesprecher der Schorndorfer Wehr. Und auch wenn er schon bei einigen größeren Einsätzen, wie den Wohnungsbränden im Rehhaldenweg dabei war, die beiden Großbrände der vergangenen Tage sind für ihn beispiellos: Fast 17 Stunden hat die Feuerwehr gebraucht, um den Brand im Löwenkeller zu löschen, mangels Brandschutztüren und -wänden sind die Flammen in den verschachtelten Räumen immer wieder entfacht. Für Bellon ist der Einsatz trotzdem „gut gelaufen“: Die im Lichtschacht eingeschlossenen Personen konnten schnell gerettet werden, Verletzte gab es unter den Einsatzkräften nicht. Bellon lobt die gute Zusammenarbeit mit der Polizei, dem DRK und dem THW, das in der Nacht noch zum Ausleuchten dazukam. Froh sind er und seine Feuerwehrkameraden auch über ihre Arbeitgeber: Wenn sie den Arbeitsplatz für einen Einsatz schnell verlassen müssen, „das ist auch eine Belastung“.

300 Atemluftflaschen und 100 Schläuche im Einsatz

Tatsächlich waren über den ganzen Tag fast 130 Feuerwehrleute aus den Abteilungen Stadt, Schornbach, Miedelsbach und Haubersbronn mit 19 Fahrzeugen im Einsatz. Mit einer zweiten Drehleiter und einem Löschfahrzeug war die Feuerwehr Weinstadt dabei. Die Fellbacher kamen mit ihrem Atemschutz-Gerätewagen nach Schorndorf und aus Backnang war ein ABC-Erkunder in der Stadt unterwegs. In den Abendstunden waren außerdem Atemschutzträger aus Buhlbronn im Einsatz.