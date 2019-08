Zweite Bauphase bei der S-Bahn So ändert sich der Fahrplan ab 11. August

Wer aus Richtung Schorndorf zum Flughafen möchte, kann in Bad Cannstatt auf die S32 oder die Baustellenlinie S13 umsteigen.

Am Wochenende

An den Wochenenden wird zusätzlich die Rampe in den S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof im Rahmen der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 gesperrt. Daraus ergeben sich diese Änderungen:



Die S2 nach Schorndorf fährt in zwei Abschnitten. Einmal von Filderstadt zum Hauptbahnhof (tief), einmal vom Hauptbahnhof (oben) nach Schorndorf.

Die S21 ab Schorndorf fährt zwischen Schorndorf und Hauptbahnhof (oben), sowie zwischen Hauptbahnhof (tief) und Herrenberg.

Die S3 nach Backnang fährt ebenfalls in zwei Abschnitten. Einmal von Flughafen/Messe bzw. Vaihingen zum Hauptbahnhof (tief), einmal von Bad Cannstatt nach Backnang. Vom Hauptbahnhof (oben) fahren die S1 und die S2 nach Bad Cannstatt.

Wer nach Backnang möchte, kann aber auch ab Hauptbahnhof (oben) die S4 nehmen, die über Kornwestheim und Marbach nach Backnang fährt.

Die S32 ab Backnang fährt zwischen Backnang und Bad Cannstatt, sowie zwischen Hauptbahnhof (tief) und Filderstadt. Von Bad Cannstatt zum Hauptbahnhof (oben) kommen Sie mit der S13 oder der S21.

Wer am 17. August zum VfB-Spiel gegen St. Pauli möchte, kann in Bad Cannstatt auf die S1 nach Kirchheim (Teck) umsteigen.