Zwiefalten Dritter Psychiatrieausbrecher aus Zwiefalten gefasst

Zwiefalten. Knapp eine Woche nach dem spektakulären Ausbruch dreier Straftäter aus der Psychiatrie in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) ist der dritte Gesuchte gefasst worden. Polizisten nahmen den 32 Jahre alten türkischen Staatsbürger am Freitagabend auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Montabaur (Rheinland-Pfalz) fest. Er sei mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Reutlingen am Samstag mit. Bereits am Dienstagabend waren die beiden anderen Ausbrecher, ein 30-jähriger Grieche und ein 38-jähriger Italiener, nach einer Verfolgungsjagd in Esslingen festgenommen worden.