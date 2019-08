Zwischen Allmersbach und Rettichkreisel Straße wegen Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt

Wie das Landratsamt mitteilte, sei die Straße zwischen Allmersbach und dem Rettichkreisel vor allem im Bereich der Kreuzung Richtung Heutensbach (Schorndorfer Straße/Rudersberger Straße) in einem schlechten Zustand. Demnach werde das Straßenbauamt die betroffene Stelle punktuell sanieren und den Fahrbahnbelag abfräsen und neu auftragen. Dauern sollen die Bauarbeiten von Montag (02.09.) bis voraussichtlich Freitag (06.09.). "Um die Baustelle herum wird die Straße jeweils halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt", so die Behörde in ihrer Pressemitteilung.

Baumfällarbeiten entlang der Straße nach Heutensbach

Während der Arbeiten in der Schorndorfer Straße werden laut Landratsamt entlang der Rudersberger Straße (K1841) Bäume gefällt. Dafür werde die Straße in Richtung Heutensbach gesperrt. "Die Umleitung führt über Allmersbach im Tal (L1080) nach Heutensbach und zurück."