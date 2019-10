Zwischen Fellbach und Schorndorf 32 Millionen für einen Radschnellweg

Eine Machbarkeitsstudie zeigt es: Die seit langem gewünschte Radfahrtrasse zwischen Fellbach und Schorndorf ist möglich. „Wir haben bereits einen Förderantrag gestellt“, sagte Stefan Hein, Kreis-Dezernent für Bauen, Umwelt und Infrastruktur, im Planungsausschuss des Gemeinderats. Verschiedene Trassen seien untersucht worden. Übrig geblieben ist eine Vorzugsvariante, die südlich der B 29 verlaufen soll: Parallel zur Bundesstraße sollen vorhandene Landwirtschaftswege ausgebaut werden, abschnittsweise soll neu gebaut werden. Der hohe Ausbaustandard eines Radschnellwegs soll auf 85 Prozent der Strecke möglich sein. Diese soll im Schnitt von täglich 2800 Radfahrern genutzt werden. Die Kosten für den Streckenabschnitt Fellbach-Weinstadt übernimmt das Land, der Abschnitt Weinstadt-Schorndorf ginge zulasten des Kreises, wobei aber mit hohen Zuschüssen zu rechnen wäre: Der Bund hat für das Projekt eine Förderung von 75 Prozent in Aussicht gestellt, das Land könnte weitere 12,5 Prozent bezuschussen.

Das Problem der Trasse aus Waiblinger Sicht: So richtig nah und angebunden ist sie weder an die Kernstadt noch an die Ortschaften. Anschlüsse müssten also geschaffen werden – und zwar von der Stadt Waiblingen selbst. „Eine ideale Radwegetrasse zu schaffen, ist schwierig“, räumte Stefan Hein ein. Trotzdem sei die Verbindung eine Riesenchance, andere Verkehrsträger zu entlasten. Noch handle es sich um keine fertige Planung, betonte Hein weiter, der mit der Machbarkeitsstudie zurzeit durch die betroffenen Kommunen tourt. „Unser Anliegen ist es, dass das Projekt positiv zum Bürger getragen wird.“

ADFC fordert Zubringer mit bester Qualität

Ein Bürger, der sich für die Planung besonders interessiert, ist der Waiblinger ADFC-Chef Andreas Schwager. „Grundsätzlich gut, ein wichtiges Signal“, kommentiert er den möglichen Radschnellweg nach Schorndorf. Allerdings müssten aus der Kernstadt und den Ortschaften Zubringer zum Radschnellweg in Richtung Schorndorf und Stuttgart in ebenso guter Qualität wie der des Radschnellweges geschaffen werden. Durchgehende Verbindungen zu dem weiteren Radschnellweg in Richtung Ludwigsburg müssten ebenfalls eingeplant werden. Klar ist für Schwager aber schon jetzt: „Aus Waiblinger Sicht ein Gewinn.“