Zwischen Waiblingen und Neustadt Kreisstraße wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt

Waiblingen.

Aufgrund von Bauarbeiten ist die Kreisstraße (K1909) zwischen Waiblingen und Neustadt von Dienstag (30.07.) bis Freitag (02.08.) halbseitig gesperrt. Wie das Landratsamt Rems-Murr-Kreis in einer Pressemitteilung bekanntgab, muss an zwei Stellen der Fahrbahnbelag saniert werden. Zusätzlich wird das Entwässerungssystem an mehreren Stellen überholt, denn "dort sitzen die Abläufe zu tief", so das Landratsamt. Insgesamt sollen die Bauarbeiten rund 12 000 Euro kosten.