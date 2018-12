Zwischen Winterbach und Schorndorf Tempo 80 auf der B 29 zum Feierabend

Der Unfall Ende November war kein Einzelfall. Eine 44-jährige Autofahrerin hatte den allabendlichen Rückstau an der Ausfahrt nicht bemerkt und krachte mit ihrem Auto ins Heck eines Smart. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit hat die Stadt Schorndorf auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen zwischen Winterbach und der Anschlussstelle Schorndorf-West ein zeitweises Tempolimit verfügt. Ab Höhe Winterbach wird der Verkehr auf der B 29 zwischen 16 und 18 Uhr auf 100 km/h heruntergebremst. Vor der Abfahrt Schorndorf-West gilt werktags dann 80 km/h. Im Fachjargon wird die stufenweise Verringerung des Tempos „Geschwindigkeitstrichter“ genannt. „Wir haben an dieser Stelle seit geraumer Zeit ein großes Problem mit Rückstau auf die B 29. Wir gehen davon aus, dass sich dies mit der Maßnahme nun deutlich verbessert“, erklärte Schorndorfs Bürgermeister Edgar Hemmerich in einer Mitteilung zum Feierabend-Tempolimit.

Auf Anordnung des Landratsamts

Ende September hatte eine Opelfahrerin im Feierabendverkehr an dieser Anschlussstelle einen Unfall verursacht. Die 38-Jährige hatte zu spät gemerkt, dass der Fahrer eines vorausfahrenden VW-Transporters vom Gas gegangen war. Sie fuhr mit ihrem Opel auf den Transporter. Es blieb bei einem Blechschaden.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung an der B 29 gilt von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 18 Uhr. Die Anordnung erfolgte durch den Fachbereich Verwaltung und Straßenverkehr des Landratsamts Rems-Murr-Kreis nach Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde Schorndorf und dem Polizeipräsidium Aalen.

Stau-Ursache: "Brillenkreisel"

Der Verkehr an der Ausfahrt Schorndorf-West staut sich abends oft vom Tuscaloosa-Kreisel bis auf die Bundesstraße zurück. Ähnlich gelagert ist das Problem an der Anschlussstelle Winnenden-West/Leutenbach an der B 14. Auch dort gibt es inzwischen ein zeitweises Tempolimit in Richtung Backnang, um die Gefahren durch den regelmäßigen Rückstau im Feierabendverkehr zu entschärfen. Nach einem Ortstermin im Jahr 2014 mit dem damaligen Regierungspräsidenten und den Straßenbau-Experten war die Einfädelspur verlängert und ein zeitweises Tempolimit angeordnet worden.

Für den Stau an dieser B-14-Ausfahrt sorgen zwei Kreisverkehre, genannt „Brillenkreisel“, die den starken Verkehr gerade abends von der Bundesstraße nicht verkraften. Inzwischen prüft das Regierungspräsidium sogar Ampeln an den beiden Kreisverkehren als eine „Zwischenlösung“, um den Verkehrsabfluss von der Bundesstraße zu verbessern.