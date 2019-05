Zypern Zyprische Polizei findet weitere Leiche in Baggersee

Deutschland Bodenfrost macht der Natur zu schaffen

Temperaturen weit unter Null haben in der Nacht zum Montag frühblühende Pflanzen gefährdet. Die tiefsten Temperaturen wurden in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) auf der Schwäbischen Alb gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach der Deutschen Presse-Agentur sagte.