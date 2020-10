In der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e.V. leben und arbeiten ca. 130 Menschen mit so genannten geistigen Behinderungen. Seit 2007 betreibt sie auch das beliebte „Erfahrungsfeld der Sinne EINS+ALLES“ in der Welzheimer Laufenmühle als Inklusionsprojekt und leistet eine innovative Sozialarbeit. In ihrer täglichen Arbeit richten die Mitarbeitenden ihr Augenmerk weniger auf die Behinderungen als vielmehr auf die einzigartigen Begabungen von Menschen mit Behinderungen.

Den unterschiedlichen Ansprüchen der Bewohner wird die Einrichtung mit differenzierten Wohnformen gerecht. Engagierte Mitarbeiter_Innen sorgen mit einer rhythmischen Tages- und Jahresgestaltung für Stabilität und Lebensvertrauen. Im Ambulant betreuten Wohnen (ABW) unterstützen sie betreute Menschen dabei, eine weitgehend eigenständige Lebensführung in einer eigenen Wohnung oder WG zu verwirklichen.

Sie begegnen Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe? Dann möchten die Kolleg_Innen von Christopherus e. V. Sie gern kennenlernen!

Aktuelle Stellenangebote unter: www.laufenmuehle.de/kontakt/jobs