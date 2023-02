Irrsinnige Wanderung durch das Durchschnittsgehirn

Urbach. Die Welt spielt verrückt! Wer ohne Maske in die Bank geht, wird von der Polizei mitgenommen, Grünenwähler lieben plötzlich den bayrischen Ministerpräsidenten, und rund um die Erde sind sich Eltern einig: Lehrergehälter sind zu niedrig. Um circa zehn Millionen.

Von all dem und noch viel mehr erzählt Götz Frittrang am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, in der Urbacher Auerbachhalle in seinem neuen Programm „Götzendämmerung“.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für diesen Abend mit dunklen Abgründen und fröhlichstem Blödsinn. Die Karten werden an der Abendkasse für die Gewinner zurückgelegt.

Krise hin, Krise her! Es gibt Hoffnung. Götz Frittrang - Kleinkunstpreis-Gewinner Baden Württemberg 2022 - tritt wieder auf! Er hat jeder Versuchung wie Autokino und Streaming widerstanden, denn er lebt von der Angst der Zuschauer, wenn er ihnen in die Augen sieht!

Und wenn sie sich noch fragen, ob es denn überhaupt schon sicher ist, wieder live in ein Theater zu hocken, nur um Götz Frittrang zu sehen, dann lassen sie sich von ihm erklären, dass es ohnehin zu spät ist für irgendwelche Rettungsmaßnahmen. Schliddern die Zuschauerinnen und Zuschauer also lieber wohlvergnügt in die Apokalypse und streicheln sie den Stoiker in sich, denn wenn die Bude erst mal brennt, sollte man nicht kopflos mit dem Schnapsglas löschen, sondern lieber entspannt noch einen Kurzen daraus trinken.

In der „Götzendämmerung“ erlebt das Publikum zwei Stunden irrsinnige Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen. Immer zwischen „Genauso kenn ich das auch!“ und „Moment mal! Wie kommt er denn jetzt da drauf?!“ –und am Ende werden alle schlappgelacht und angefüllt mit bildgewaltigen Assoziationen nach Hause gehen und dem Weltuntergang gelassen entgegensehen.

Weitere Infos gibt es auf www.goetzfrittrang.de.

Karten zu 18 Euro im Vorverkauf (plus Gebühr) gibt es im Servicebüro im Rathaus Urbach, servicebuero@urbach.de, und auf www.reservix.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro.





» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen



Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse für die Gewinner hinterlegt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.