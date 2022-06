„It’s me!“ – eine musikalische Zeitreise

Winnenden. Ob PUR-Chef Hartmut Engler oder „The Voice Of Germany“-Winner Andreas Kümmert, ob Soul-Legende Lionel Ritchie oder Rockstar Phil Collins – sie alle halten David Hanselmann für einen der besten Rocksänger Europas. Die Genesung von einer lebensbedrohenden Krebserkrankung feiert der Stuttgarter Ausnahmesänger jetzt musikalisch – mit seinem bislang wohl wichtigsten Album, wie er selbst sagt.

„It’s Me“, so der schlichte Titel des Albums, enthält eine bunte Mischung von bislang unveröffentlichten Neuaufnahmen und zeitlosen Lieblingssongs seiner langjährigen Karriere.

Wir verlosen drei dieser spannenden CDs.

Eine wahrlich wohlklingende Werkschau - aufgebaut als stilistisch vielschichtige Klangreise durch Rock, Pop und Soul. Und ob bluesige Ballade oder kraftvoller Uptempo-Track, stets versteht es der grandiose Sänger, durch seine kraftvolle modulationsfähige Stimme seine Hörer in Bann zu ziehen.

Dass der musikalische Nonkonformist David Hanselmann, Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters, sich mit seiner Stimme nicht schon ein Vermögen ersungen hat, liegt an vielen Dingen - vor allem aber an seiner unsteten Vielschichtigkeit. Seinem Drang, sich an allem, was es an musikalischen Genres so gibt, auszuprobieren, und so mit steter Regelmäßigkeit Fans aus den jeweiligen Lagern zu verstören.

Denn mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie er den stimmgewaltigen Progrock-König gab, wilderte er teilweise zeitgleich auch in seichtesten Schlagergefilden, um dann zu zeigen, dass er auch schwierigste Jazzrock-Songs spielend meistert.

Da rührt er in der einen Woche mit seiner virtuosen Stimmgewalt Klassik-Papst Christian Kolonovits zu Tränen, um danach als Sänger der HSV-Hymne Fußballfans zum Singen zu bringen. „Ich urteile nicht nach guten oder schlechten musikalischen Genres“, sagt David Hanselmann, „ich kategorisiere nur nach guter und schlechter Musik.“

Konzert in der Talaue

David Hanselmann tritt am Samstag, 9. Juli, 20 Uhr, bei „Talaue rockt“ im Waiblinger „La Nonna“-Biergarten auf. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut rum.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die CDs werden zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die CDs zukommen zu lassen. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.