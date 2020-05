Jörg Hinderberger (Jahrgang 1984) ist in Mutlangen aufgewachsen und hat in Schwäbisch Gmünd sein Abi und Lehramtsstudium gemacht. Als freier Journalist war er für die Rems Zeitung und Gmünder Tagespost aktiv, bereits mit 16 Jahren im Sportjournalismus und anschließend im Lokalbereich. Nach dem Studium folgte das Volontariat in Gmünd und die Arbeit als Journalist in der RZ, ehe zwei Jahre als Chef des Marketings im Golf Club Hetzenhof hinzukamen. Seit Januar 2020 ist Jörg Hinderberger nun beim ZVW und für die Welzheimer Zeitung verantwortlich!