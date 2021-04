Jazz-Album „On Vacation“ von Till Brönner und Bob James

Gemeinsam mit Jazz-Legende und Grammy-Preisträger Bob James hat der international erfolgreiche deutsche Jazzmusiker Till Brönner im südfranzösischen Saint-Rémy-de-Provence fernab des Alltags ein neues Album aufgenommen. Sony Music veröffentlichte das Gipfeltreffen unter dem Titel „On Vacation“. Wir verlosen exklusiv für unsere Leser sechs CDs des Albums.

Schon immer hat der Süden Frankreichs Künstler unterschiedlichster Couleur inspiriert. Von Dante bis Debussy, Claude Monet bis Vincent van Gogh - sie alle schufen im Midi méditerranéen unvergessene Meisterwerke. Nun hat sich Jazz-Superstar Till Brönner für sein neues Album das provenzalische Idyll des legendären Studios „La Fabrique“ in Saint-Rémy-de-Provence bei Marseille ausgesucht. In dem 200 Jahre alten umgebauten Gutshofs haben schon Größen wie Charles Aznavour, Herbert Grönemeyer oder Nick Cave aufgenommen. Brönner hat sich dort im letzten Herbst mit Grammy-Gewinner, Jazzlegende und Pianist Bob James verabredet, um ein fast in Vergessenheit geratenes Konzept zu neuem Leben zu erwecken: die Kunst der Intuition. Der Titel des Albums: „On Vacation“

„Meine Musik ist immer so etwas wie der Ort, an dem ich gerade am liebsten wäre“, so der vielfach ausgezeichnete Trompeter. Allerdings ist ‚Urlaub’ für Brönner eine Empfindung, die sich auch einstellen kann, wenn man einfach nur die Augen schließt. „‚On Vacation’ ist für mich zu allererst ein Gefühl, und wir wollten dieses Gefühl in Musik ausdrücken. ‚La Fabrique’ ist dafür der perfekte Ort gewesen. Er hat einfach eine ganz eigene Magie - und die kann man hören.“

Das mediterrane Terroir bildet somit die atmosphärische Basis, auf der Brönner und James zu ihrer Reise aufbrachen. Virtuos, sonnig und mit größtmöglicher Lässigkeit erschaffen sie ein zeitgemäßes Album, an dem fantastische Sidemen beteiligt sind, unter anderem Schlagzeuglegende Harvey Mason.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost, schriftlich benachrichtigt und erhalten die CDs auf dem Postweg.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die CDs zukommen zu lassen. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.