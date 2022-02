Jazzrock-Band September betritt „Neuland“

Weinstadt. Wenn es über „September“ hieß, sie seien die schwäbische Antwort auf Doldingers Passport oder eine Art Kreuzung von Weather Report mit Santana, war das schon immer nur die halbe Wahrheit. Die fünf Vollblutmusiker entwickeln seit mehr als vier Jahrzehnten aus Jazz, afro-kubanischen, brasilianischen und rockigen Elementen einen ganz eigenen Klangkosmos, vorgetragen mit Spielwitz, Spontanität und musikalischem Austausch. Wir verlosen drei der neuen CDs „Neuland“.

Mit „Neuland“ stellt das Weinstädter Quintett seinen mittlerweile neunten Tonträger vor - wiederum alles Eigenkompositionen. Im coronabedingt geschlossenen, vom Weinstädter Jazzclub Armer Konrad großzügig zur Verfügung gestellten Jazzkeller zeichnete das Quintett an drei Tagen im Oktober 2020 auf: sieben neue Stücke aus der Feder von Andreas Spätgens sowie eine Neufassung eines älteren Titels und ein Feature von Andreas Pastorek.

Hinzu kommt als Hommage und letzter Gruß an den 2020 viel zu früh verstorbenen Bernd Baur dessen „Mr. PB“ im neuen Gewand.

Neuland betritt September in vielfältiger Hinsicht. Nach über 20 Jahren zog sich Bodo Ernst Ende 2019 zurück, für ihn kehrt nach fast 40 Jahren Uli Eckardt an den Bass zurück. Mit dem studierten Gitarristen kamen neue Klangfarben in den musikalischen Kosmos von September: Neben dem E-Bass ist Eckardt mit dem Kontrabass, akustischer und E-Gitarre zu hören.

Die neuen Kompositionen haben Septembers Musik dank der rhythmischen Kreativität der Schlagwerker Horst Künzl (drums) und Andreas Pastorek (percussion) um etliche Facetten bereichert. Saxofonist Andreas Mürdter und Andreas Spätgens an den Tasten erweiterten ihre klanglichen Möglichkeiten.

Das Quintett lotet seine Fähigkeiten aus, und so entstehen Momente der Intimität, purer Spiellust, intensiver musikalischer Dialoge zwischen den Bandmitgliedern, unstillbarer Neugier, der Melancholie ebenso wie der reinen Freude.





