Kalender mit Hunde- und Katzenbildern

DETTENHAUSEN. Der Förderverein „Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not“ in Dettenhausen im Kreis Tübingen ist Betreiber des weltgrößten Tierheims Smeura in Pitesti/Rumänien. Seit dem Jahr 2000 leistet dieser vor Ort Aufklärungskampagnen und kostenlose Kastrationsaktionen für die Tiere der Bevölkerung.

Beate Iris Müller aus Winnenden-Birkmannsweiler hat für das Jahr 2022 wieder einen Kalender gestaltet. Die ausgesuchten Hunde- und Katzenbilder mit Texten vermitteln das Leben in und um die Smeura. Wir verlosen drei dieser schönen und informativen Kalender für Tierfreundinnen und Tierfreunde.

Die junge Generation ist das Hauptaugenmerk des Vereins. Die Kinder und Jugendlichen zeigen große Freude am Umgang mit den Tieren und haben Spaß daran, viel Neues über die Vierbeiner zu lernen. Im Tierheim gibt es Kinder-Aktionstage, und an 28 Partnerschulen steht wöchentlicher Tierschutzunterricht auf dem Stundenplan. So werden die Kinder für das Thema Tierschutz und einen liebevollen Umgang mit den Tieren sensibilisiert.

Ausgebildete Tierärzte der Tierhilfe Hoffnung fahren in vier Kastrationsmobilen durch ländliche Gebiete, aber auch in Städte, um kostenlose Kastrationen anzubieten. Zwischenzeitlich konnten rund 195 000 Hunde und sehr viele Katzen kastriert werden. Denn nur so kann unsagbares Tierleid verhindert werden.

Die Zahlen der geretteten Tiere im Tierheim variieren täglich. Im Moment werden knapp 5500 Hunde, Hunderte von Katzen und Hunderte von Hunde-Welpen ärztlich versorgt. Sie werden vor ihrer Ausreise in klimatisierten Sprintern geimpft, gechipt und kastriert. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat der Verein 120 Partnertierheime, die die Tiere übernehmen. Seit Anbeginn der Arbeit konnten 35 000 Hunde und Katzen ausreisen!

Nähere Informationen zur Arbeit des Vereins gibt es unter www.tierhilfe-hoffnung.com oder 0 71 57/6 13 41.

