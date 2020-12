Kalenderblatt 2020: 18. Dezember

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Dezember 2020:

51. Kalenderwoche, 353. Tag des Jahres

Noch 13 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Philipp

HISTORISCHE DATEN

2019 - Fiat Chrysler und PSA bestätigen ihre Fusion zum viertgrößten Autohersteller der Welt. Der neue Konzern mit rund 400.000 Mitarbeitern soll jährlich 8,7 Millionen Autos produzieren.

2017 - In Wien wird der bisherige Außenminister Sebastian Kurz als neuer Bundeskanzler von Österreich vereidigt. Der mit 31 Jahren jüngste Regierungschef Europas leitet eine Koalition seiner konservativen ÖVP mit der rechten FPÖ.

2005 - Der linksgerichtete Evo Morales gewinnt die Präsidentenwahl in Bolivien. Als erster Indio in der Geschichte des Landes übernimmt er am 22. Januar 2006 das Präsidentenamt.

2000 - Die britische Musik-Zeitung «Melody Maker», die mit der Entstehungsgeschichte einer ganzen Reihe von Rock- und Popbands verbunden ist, stellt nach 74 Jahren ihr Erscheinen ein.

1970 - Der Contergan-Prozess gegen einzelne Angestellte der Firma Chemie Grünenthal GmbH wird eingestellt. Deren Schlaf- und Beruhigungsmittel «Contergan» hatte bei Kindern zu Missbildungen geführt.

1948 - Der Römödamm, der die dänische Insel Rømø (deutsch: Röm) mit dem jütischen Festland verbindet, wird eingeweiht. Er ist gut 9 km lang.

1915 - In Berlin wird die Gema («Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte») gegründet.

1866 - Der Tiroler Peter Mitterhofer präsentiert beim Handelsministerium in Wien die von ihm erfundene erste funktionsfähige Schreibmaschine aus Holz und Metall.

1118 - Alfons I. von Aragon erobert die Hauptstadt des muslimischen Königreichs Saragossa. Die Stadt wird zur neuen Hauptstadt Aragons.

GEBURTSTAGE

1980 - Christina Aguilera (40), amerikanische Popsängerin («Genie In A Bottle»)

1963 - Brad Pitt (57), amerikanischer Schauspieler («Sieben Jahre in Tibet»)

1950 - Gillian Armstrong (70), australische Regisseurin («Oscar und Lucinda»)

1943 - Alan Rudolph (77), amerikanischer Regisseur, «Mrs. Parker und ihr lasterhafter Kreis»

1940 - Klaus Wennemann, deutscher Schauspieler («Der Fahnder»), gest. 2000

TODESTAGE

2000 - Randolph Hearst, amerikanischer Zeitungsverleger, Vorstandschef der Hearst Corporation 1973-96 und Sohn von William Randolph Hearst (1863-1951), geb. 1915

1995 - Konrad Zuse, deutscher Wissenschaftler und Erfinder, konstruiert die erste programmgesteuerte Rechenmaschine der Welt («Z1»), geb. 1910

