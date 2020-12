Kalenderblatt 2020: 26. Dezember

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Dezember 2020:

52. Kalenderwoche, 361. Tag des Jahres

Noch 5 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Stephan

HISTORISCHE DATEN

2012 - Zwischen Peking und Kanton (Guangzhou) im Süden Chinas geht die mit 2298 Kilometer bis dahin längste Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke der Welt in Betrieb.

2003 - 26.000 Menschen kommen bei einem verheerenden Erdbeben im Südosten des Irans ums Leben. Die 2000 Jahre alte Stadt Bam wird fast völlig zerstört.

2000 - Ein Amokschütze erschießt in einer Internetfirma in Wakefield (US-Bundesstaat Massachusetts) sieben seiner Kollegen, bevor er von der Polizei überwältigt werden kann.

1990 - Die jugoslawische Teilrepublik Slowenien erklärt ihre Unabhängigkeit.

1978 - In Paris starten die 170 Teilnehmer der ersten Rallye Paris-Dakar. In der noch gemeinsamen Wertung aller Fahrzeuge siegt der Franzose Cyril Neveu auf einem Yamaha-Motorrad.

1952 - Erstmals wird ein Fußballspiel live im Fernsehen vom damaligen NWDR übertragen: das Pokalspiel FC St. Pauli - Hamborn 07.

1908 - Jack Johnson wird mit seinem K.o.-Sieg in Sydney/Australien über den Kanadier Tommy Burns der erste schwarze Boxweltmeister aller Klassen.

1825 - Wegen der reformfeindlichen Haltung des neuen Zaren Nikolaus I. kommt es zum Aufstand der Dekabristen, so genannt in Anlehnung an die russische Bezeichnung des Monats Dezember.

1805 - Der Friede von Pressburg beendet den Dritten Koalitionskrieg. Österreich muss auf große Gebiete zugunsten von Kaiser Napoleons Verbündeten Bayern und Königreich Italien verzichten.

GEBURTSTAGE

1985 - Beth Behrs (35), amerikanische Schauspielerin («2 Broke Girls»)

1962 - Volker Kutscher (58), deutscher Journalist und Schriftsteller, Romane rund um Kommissar Gereon Rath, Grundlage für TV-Serie «Babylon Berlin»

1955 - Ulrich Meyer (65), deutscher Fernsehjournalist und Filmproduzent, Moderation des TV-Magazins «Akte» bei Sat.1. 1995-2016

1947 - Peter Sattmann (73), deutscher Schauspieler («Abgeschminkt!», «Das Teufelsweib»), Regisseur und Bühnenautor

1910 - Imperio Argentina, argentinische Sängerin und Schauspielerin («Andalusische Nächte», «Hinter Haremsgittern»), gest. 2003

TODESTAGE

2013 - Marta Eggerth, ungarisch-amerikanische Schauspielerin («Die Bräutigamswitwe») und Sängerin, ehemaliger deutscher Kinostar, geb. 1912

1890 - Heinrich Schliemann, deutscher Kaufmann und Altertumsforscher, entdeckt 1873 in Troja/Westtürkei den «Schatz des Priamos», geb. 1822

