Kalenderblatt 2021: 15. Januar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Januar 2021:

2. Kalenderwoche, 15. Tag des Jahres

Noch 350 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Maurus, Romedius

HISTORISCHE DATEN

2020 - Im Zuge einer geplanten Verfassungsreform tritt der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew nach acht Jahren im Amt zurück. Nachfolger wird der Chef der Steuerbehörde Michail Mischustin.

2019 - Der Verfassungsschutz erklärt den «Flügel» der AfD zum Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus. Die später offiziell aufgelöste Parteiströmung formierte sich um den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke.

2016 - Kämpfer einer Al-Kaida-nahen Terrormiliz überfallen das Luxushotel «Splendid» in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. Sie töten 30 Menschen, darunter viele Ausländer. Burkinische und französische Soldaten befreien 156 Geiseln.

2009 - Kurz nach dem Start muss ein Airbus in New York auf dem Hudson River notlanden. Alle 155 Menschen an Bord überleben die Bruchlandung.

2006 - Die Sozialistin Michelle Bachelet wird die erste gewählte Präsidentin Südamerikas. Sie gewinnt die Präsidentenstichwahl in Chile.

2004 - Als erster der vier Mobilfunkanbieter in Deutschland schaltet Marktführer T-Mobile sein UMTS-Netz für alle Kunden frei.

2001 - Der US-Unternehmer Jimmy Wales und der Philosophie-Dozent Larry Sanger rufen die gemeinnützige Online-Enzyklopädie Wikipedia ins Leben.

1971 - Der ägyptische Präsident Anwar el Sadat und das sowjetische Staatsoberhaupt Nikolai Podgorny übergeben den mit sowjetischer Hilfe gebauten Assuan-Staudamm in Oberägypten seiner Bestimmung.

1966 - In Ost-Berlin wird der Fußballverein BFC Dynamo gegründet. Der Lieblingsclub von Stasi-Chef Erich Mielke holt zehnmal den DDR-Meistertitel.

GEBURTSTAGE

1991 - Marc Bartra (30), spanischer Fußballspieler (FC Barcelona 2012-2016, Borussia Dortmund 2016-2018)

1981 - Pitbull (40), amerikanischer Rapper (Album «Rebelution»)

1941 - Klaus Reinhardt (80), deutscher Offizier, Oberbefehlshaber der internationalen Friedenstruppen im Kosovo (KFOR) 1999-2000; Befehlshaber der Nato-Landstreitkräfte Mitteleuropa 1998-2001

1926 - Guido Baumann, Schweizer Fernsehjournalist und Showmaster, Ratefuchs in der Rate-Show «Was bin ich?», gest. 1992

1926 - Maria Schell, österreichisch-schweizerische Schauspielerin (Film «Die Brüder Karamasow», TV-Serie «Die glückliche Familie»), gest. 2005

TODESTAGE

2011 - Patrick Leclercq, deutscher Journalist, langjähriger Korrespondent der ARD für den Nahen Osten, geb. 1950

2006 - Inge Merkel, österreichische Schriftstellerin («Das andere Gesicht», «Die letzte Posaune»), geb. 1922

