Kalenderblatt 2021: 2. September

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2021:

35. Kalenderwoche, 245. Tag des Jahres



Noch 120 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Ingrid, Emmerich

HISTORISCHE DATEN

2019 - Nach einem Brand an Bord sinkt das US-Ausflugsschiff «Conception» vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien. 34 Personen sterben, fünf Crew-Mitglieder überleben.

2016 - Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung ruft die Käufer zur Rückgabe seines Smartphones Galaxy Note 7 auf, weil Akkus in Brand geraten und explodiert waren. Am 11. Oktober wird die Produktion komplett gestoppt.

2014 - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den in Syrien entführten US-Journalisten Steven Sotloff vor laufender Kamera enthauptet. Ein entsprechendes Video stellt der IS ins Netz.

2011 - David Storl holt überraschend als erster Deutscher den Weltmeistertitel im Kugelstoßen. Bei der Leichtathletik-WM in Taegu (Südkorea) siegt er mit der persönlichen Bestweite von 21,78 Metern.

2003 - Die ARD-Talkshow «Menschen bei Maischberger» startet und löst den «Boulevard Bio» mit Alfred Biolek ab.

1996 - Die philippinische Regierung und die größte Gruppe der Muslim-Rebellen, die «Moro Nationale Befreiungsfront» (MNLF), unterzeichnen einen Friedensvertrag, der den Bürgerkrieg um die Autonomie im Süden des Landes beenden soll.

1991 - Vor dem Berliner Landgericht beginnt der erste Mauerschützenprozess gegen vier ehemalige DDR-Grenzsoldaten, die 1989 den 20-jährigen Chris Gueffroy bei einem Fluchtversuch erschossen hatten.

1946 - In Hamburg beginnt der Gründungskongress des «Sozialistischen Deutschen Studentenbundes». Der SDS wird später Motor der 68er Protestbewegung.

1666 - In der königlichen Bäckerei Faryner bricht ein Feuer aus. Vier Tage später sind 80 Prozent der historischen Altstadt Londons zerstört.

GEBURTSTAGE

1966 - Salma Hayek (55), mexikanische Schauspielerin («Frida», «Wild Wild West») - nach anderen Angaben 1968 geboren

1951 - Mark Harmon (70), amerikanischer Schauspieler (TV-Serien: «Navy CIS», «Chicago Hope»)

1946 - Angelika Volquartz (75), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU), Oberbürgermeisterin von Kiel 2003-2009

1936 - Helmut Werner, deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Mercedes Benz AG 1993-1997, gest. 2004

1936 - Jürgen Heraeus (85), deutscher Unternehmer, Vorsitzender von Unicef Deutschland 2008-2018

TODESTAGE

2001 - Christiaan Barnard, südafrikanischer Herzchirurg, führte 1967 die erste Herztransplantation durch, geb. 1922

1991 - Alfonso García Robles, mexikanischer Diplomat, Friedensnobelpreisträger 1982 für seine Verdienste um die atomare Abrüstung, geb. 1911





© dpa-infocom, dpa:210823-99-932508/2