Kalenderblatt 2021: 25. März

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. März 2021:

12. Kalenderwoche, 84. Tag des Jahres

Noch 281 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Prokop

HISTORISCHE DATEN

2020 - Bundestag und Bundesrat verabschieden einen Nachtragshaushalt mit neuen Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro - mehr als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Damit sollen Corona-Hilfsprogramme finanziert werden.

2001 - Mit dem Beitritt von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden zum Schengen-Abkommen schaffen die Länder die Grenzkontrollen für EU-Bürger ab.

1996 - Der Film «Braveheart» von Mel Gibson erhält in Los Angeles fünf Oscars, darunter den in der Kategorie «bester Film».

1988 - Das Kulturmagazin «Das literarische Quartett» mit Marcel Reich-Ranicki geht beim ZDF auf Sendung.

1986 - In einem offenen Brief an die DDR-Regierung bittet die Weimarer Friedensbewegung um Veröffentlichung eines «Appells zum UN-Jahr des Friedens». Darin werden mehr Reisefreiheit und Mitbestimmung sowie die Einhaltung der Menschenrechte eingefordert.

1954 - Die Sowjetunion erkennt die DDR als souveränen Staat an.

1941 - Jugoslawien tritt dem 1940 in Berlin unterzeichneten Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und Japan bei.

1821 - Der Unabhängigkeitskampf der Griechen gegen das Osmanische Reich beginnt.

1409 - In Pisa beginnt ein Konzil, auf dem das abendländische Schisma, die Kirchenspaltung mit Päpsten in Rom und Avignon, überwunden werden soll. Das Konzil endet jedoch mit der Wahl eines dritten Papstes mit Sitz in Pisa.

GEBURTSTAGE

1976 - Wladimir Klitschko (45), ukrainischer Boxer, mehrere Jahre Schwergewichts-Weltmeister der drei großen Boxverbände IBF, WBO und WBA

1966 - Tatjana Patitz (55), deutsches Model und Schauspielerin

1936 - Giora Feidman (85), israelischer Klarinettist, Star der osteuropäischen Klezmer-Musik

1921 - Simone Signoret, französische Schauspielerin, «Die Katze», «Madame Rosa», «Der Weg nach oben» (Oscar 1960), gest. 1985

1921 - Trude Simonsohn (100), deutsche Autorin («Noch ein Glück: Erinnerungen») und Holocaust-Überlebende

TODESTAGE

1921 - Karl Ernst Osthaus, deutscher Kunstmäzen und Kunstsammler, geb. 1874

1801 - Novalis, deutscher Dichter («Hymnen an die Nacht»), Romantiker, geb. 1772

