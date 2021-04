Kalenderblatt 2021: 3. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. April 2021:

13. Kalenderwoche, 93. Tag des Jahres

Noch 272 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Luigi, Richard

HISTORISCHE DATEN

2019 - Im südostasiatischen Sultanat Brunei treten härtere Strafgesetze für Homosexuelle in Kraft. Ihnen droht künftig die Todesstrafe.

2016 - Ein Konsortium internationaler Medien berichtet über die Existenz von Zehntausenden Briefkastenfirmen, in denen Politiker und Prominente aus aller Welt ihre Vermögen geparkt haben sollen. Die Enthüllungen waren durch ein Datenleck bei der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama möglich geworden.

2011 - Guido Westerwelle kündigt seinen Rückzug vom FDP-Vorsitz an. Mit seiner Entscheidung zieht er die Konsequenz aus anhaltender innerparteilicher Kritik an seiner Arbeit als Bundesvorsitzender und Außenminister. Sein Ministeramt will er behalten.

2006 - Der deutsche Aktienindex Dax steigt erstmals seit Juli 2001 wieder über die Marke von 6000 Punkten.

2001 - Die Beiträge von Eltern zur Pflegeversicherung müssen künftig spürbar geringer ausfallen als die kinderloser Versicherter, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

1971 - Die erste Rote Karte der Fußball-Bundesliga wird Friedel Lutz von Eintracht Frankfurt gezeigt. Gelbe und Rote Karte waren zu Beginn der Rückrunde 1970/71 als Signale für Verwarnungen und Platzverweise eingeführt worden.

1966 - Die sowjetische Raumsonde Luna 10 schlägt als erster künstlicher Satellit eine Bahn um den Mond ein.

1936 - In Trenton (New Jersey) wird Bruno Richard Hauptmann wegen der Entführung und Ermordung des 20 Monate alten Sohnes von Charles Lindbergh auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.

1916 - In Nordhessen schlägt der größte Meteorit ein, dessen Fall jemals in Deutschland beobachtet wurde. Gefunden wird der 63 Kilo schwere «Meteorit von Treysa» erst ein Jahr später.

GEBURTSTAGE

1991 - Markus Eisenbichler (30), deutscher Skispringer, Weltmeister von der Großschanze 2019

1966 - Michael Mittermeier (55), deutscher Kabarettist

1961 - Eddie Murphy (60), amerikanischer Schauspieler («Beverly Hills Cop», «Der Prinz aus Zamunda»)

1951 - Peter Hausmann (70), deutscher Journalist, Chef des Bundespresseamtes 1995-1998, Chefredakteur der Wochenzeitung Bayernkurier 2008-2014

1936 - Peter Schiwy (85), deutscher Jurist und Journalist, Intendant des NDR 1987-91

TODESTAGE

1991 - Graham Greene, britischer Schriftsteller («Unser Mann in Havanna», «Der dritte Mann»), geb. 1904

1950 - Kurt Weill, amerikanischer Komponist («Die Dreigroschenoper», «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny»), 1933 Emigration aus Deutschland, geb. 1900

© dpa-infocom, dpa:210322-99-916414/2