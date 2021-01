Kalenderblatt 2021: 30. Januar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2021:

4. Kalenderwoche, 30. Tag des Jahres

Noch 335 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Adelgund, Martina, Serena, Thiathild

HISTORISCHE DATEN

2020 - Um die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen, ruft die Weltgesundheitsorganisation in Genf eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» aus. In rund 20 Ländern wurden Infektionen festgestellt.

2019 - Polizei und Staatsanwaltschaft berichten auf einer Pressekonferenz über tausendfachen Missbrauch von Opfern im Alter zwischen 4 und 13 Jahren auf einem Campingplatz in Lügde (Nordrhein-Westfalen).

2016 - Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber gewinnt die Australian Open gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Letzte deutsche Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier war zuvor Steffi Graf 1999 bei den French Open.

2013 - Südkorea feiert seine Aufnahme in den Club der Raumfahrtnationen. Nach zwei Fehlversuchen schießt das Land erfolgreich einen Satelliten ins All.

2003 - Der sogenannte «Schuhbomber» wird in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt. Richard Reid war im Dezember 2001 auf einem Flug von Paris nach Miami in letzter Minute daran gehindert worden, in einem Schuh versteckte Sprengsätze zu zünden.

2001 - Die Bundesregierung beantragt als erstes Verfassungsorgan beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Verbot der rechtsextremistischen NPD.

1996 - Die Bundesregierung beschließt ein «Aktionsprogramm für Investitionen und Arbeitsplätze». Es sieht eine Steuerreform in drei Stufen sowie Einschnitte bei der Arbeitslosenunterstützung, bei Kuren und der Frührente vor.

1931 - Der Spielfilm «Lichter der Großstadt» von und mit Charlie Chaplin hat in Los Angeles Weltpremiere.

1649 - König Karl I. von England wird wegen Tyrannei und Anzettelung eines Bürgerkrieges hingerichtet.

GEBURTSTAGE

1981 - Dimitar Berbatow (40), bulgarischer Fußballspieler (Bayer Leverkusen 2001-2006, Manchester United 2008-2012)

1951 - Phil Collins (70), britischer Sänger («In The Air Tonight»), Songschreiber und Schauspieler, Sänger und Schlagzeuger der Gruppe Genesis (1970-1996)

1941 - Richard Cheney (80), amerikanischer Politiker, Vizepräsident 2001-2009

1901 - Rudolf Caracciola, deutscher Rennfahrer, erfolgreichster deutscher Grand-Prix-Rennfahrer vor dem Zweiten Weltkrieg, gest. 1959

1781 - Adelbert von Chamisso, deutscher Naturforscher und Schriftsteller («Peter Schlemihls wundersame Geschichte»), gest. 1838

TODESTAGE

2006 - Coretta King, amerikanische Bürgerrechtlerin, Ehefrau von Martin Luther King, geb. 1927

1951 - Ferdinand Porsche, deutscher Automobil-Konstrukteur, Entwickler des «VW-Käfer» und Begründer der Dynastie der Porsche-Sportwagenbauer, geb. 1875

