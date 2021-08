Kalenderblatt 2021: 4. August

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. August 2021:

31. Kalenderwoche, 216. Tag des Jahres



Noch 149 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Johannes

HISTORISCHE DATEN

2020 - Im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut explodieren etwa 2700 Tonnen dort gelagertes Ammoniumnitrat und verwüsten weite Teile der Stadt. Die Bilanz: Etwa 200 Tote, 6500 Verletzte, 300 000 Obdachlose.

2019 - In einer Bar in Dayton (US-Bundesstaat Ohio) erschießt ein 24-Jähriger neun Menschen, unter ihnen seine Schwester. Dann tötet ihn die Polizei.

2016 - Der prominente chinesische Bürgerrechtsanwalt Zhou Shifeng wird wegen «Untergrabung der Staatsgewalt» zu sieben Jahren Haft verurteilt.

2011 - Der Tod eines 29-Jährigen durch Polizeikugeln löst zwei Tage später in mehreren Stadtteilen Londons eine Welle von Gewalt aus. Später greifen die Krawalle von Jugendlichen auch auf andere britische Städte über. Erst nach vier Nächten flauen die Unruhen ab. Fünf Menschen kommen ums Leben.

1998 - In Berlin-Steglitz stürzt ein vierstöckiges Wohnhaus nach einer Gasexplosion in sich zusammen. Sieben Menschen sterben, zwei überleben. Ursache des Unglücks waren Manipulationen an der Gasleitung.

1971 - Sie gilt als erste Geiselnahme in der Geschichte der Bundesrepublik: Bei einem Banküberfall in München erschießt die Polizei einen der beiden Täter, der andere wird festgenommen. Eine Geisel stirbt im Kugelhagel.

1956 - In Leipzig wird beim II. Deutschen Turn- und Sportfest der DDR das Zentralstadion eröffnet. Mit 100 000 Sitzplätzen, verteilt auf lange Holzbänke, gehört das Stadion am Elsterbecken lange zu den größten Arenen Europas.

1951 - Mit der Verabschiedung des Gesetzes «über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes» wird das KBA gegründet. Sitz der neuen Behörde wird Flensburg in Schleswig-Holstein.

1931 - Kurt Tucholsky beschreibt in einem Beitrag für die Wochenzeitung «Die Weltbühne», wie im Ersten Weltkrieg Feldgendarmen Deserteure niederschossen. Hieraus stammt das Zitat «Soldaten sind Mörder».

GEBURTSTAGE

1981 - Florian Silbereisen (40), deutscher Moderator («Feste der Volksmusik») und Sänger

1981 - Meghan Herzogin von Sussex (40), britische Herzogin und ehemalige amerikanische Schauspielerin («Suits»); seit Mai 2018 Ehefrau von Prinz Harry

1961 - Barack Obama (60), amerikanischer Politiker, 44. Präsident 2009-2017; Friedensnobelpreis 2009

1901 - Louis Armstrong, amerikanischer Jazztrompeter und Sänger («What A Wonderful World»), gest. 1971

1821 - Louis Vuitton, französischer Koffermacher und Unternehmer, Gründer des Luxuswarenherstellers Louis Vuitton Malletier (LVM) 1854, gest. 1892

TODESTAGE

2017 - Waldemar Schreckenberger, deutscher Rechtswissenschaftler, Staatssekretär im Kanzleramt 1982-89, geb. 1929

1875 - Hans Christian Andersen, dänischer Dichter («Die kleine Meerjungfrau»), geb. 1805





