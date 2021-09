Kalenderblatt 2021: 5. September

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2021:

35. Kalenderwoche, 248. Tag des Jahres



Noch 117 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2019 - Im Prozess wegen jahrelangen Missbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde werden zwei Männer in Detmold zu Haftstrafen von 12 und 13 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. In mehreren hundert Fällen hatten sie 34 Kinder sexuell missbraucht.

2018 - Die hessische Stadt Frankfurt muss ein Dieselfahrverbot einführen, entscheidet das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Der Luftreinhalteplan soll zum 1. Februar 2019 in Kraft treten.

2011 - Zwei in Afghanistan vermisste deutschen Entwicklungshelfer sind nach Angaben der örtlichen Behörden tot. Die Deutschen waren bei einer Wanderung im Hindukusch-Gebirge nördlich von Kabul spurlos verschwunden.

2006 - Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg. Statt wie geplant 2011 kann der BER erst 2020 eröffnet werden.

2001 - Bundesverbraucherministerin Renate Künast gibt den Startschuss für das neue einheitliche Ökosiegel - ein grün umrandetes Sechseck mit der Aufschrift «BIO nach EG-Öko-Verordnung».

1994 - Das Internationale Olympische Komitee setzt ein Doping-Gesetzbuch in Kraft. Es verpflichtet den gesamten olympischen Sport zu einem übereinstimmenden Konzept der Doping-Bekämpfung.

1986 - Im pakistanischen Karachi kapern fünf Palästinenser ein PanAm-Flugzeug mit fast 400 Insassen. Bei der Erstürmung durch pakistanisches Militär sterben 21 Menschen.

1946 - Österreich und Italien unterzeichnen in Paris einen Vertrag (Gruber-De Gasperi-Abkommen) zum Schutz der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol.

1866 - Am jüdischen Neujahrsfest wird in Berlin nach fast siebenjähriger Bauzeit die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße eröffnet.

GEBURTSTAGE

1951 - Michael Keaton (70), amerikanischer Schauspieler («Batman»)

1951 - Paul Breitner (70), deutscher Fußballspieler, 48 Einsätze als deutscher Nationalspieler

1946 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen («We Will Rock You»), gest. 1991

1936 - Edmund Gruber, deutscher Fernseh- und Rundfunkjournalist, Intendant des Deutschlandfunks 1988-1992, Chefredakteur von «ARD Aktuell» 1981-1988, gest. 1996

1896 - Heimito von Doderer, österreichischer Schriftsteller («Das Geheimnis des Reichs», «Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre»), gest. 1966

TODESTAGE

2020 - Jiri Menzel, tschechischer Filmregisseur (1968 Oscar für «Liebe nach Fahrplan»), geb. 1938

1988 - Gert Fröbe, deutscher Schauspieler («Goldfinger», «Die Dreigroschenoper»), geb. 1913





