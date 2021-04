Kalenderblatt 2021: 6. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. April 2021:

14. Kalenderwoche, 96. Tag des Jahres

Noch 269 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Petrus, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2019 - In Berlin und in anderen deutschen Städten gehen Zehntausende gegen steigende Mieten auf die Straße. Zudem startet in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.

2016 - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erlaubt erstmalig einem schwerkranken Mann den Cannabis-Anbau zu Hause.

2006 - Halit Yozgat, türkisch-stämmiger Internet-Café-Betreiber aus Kassel, wird in seinem Geschäft erschossen. Er ist das neunte Opfer einer Mordserie, bei der seit 2000 in Deutschland Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund ermordet wurden. Als Täter werden später Mitglieder der Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) identifiziert.

2001 - Die Speicherung des «genetischen Fingerabdrucks» eines Straftäters darf nur bei Verbrechen von erheblicher Bedeutung angeordnet werden, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

1996 - Der Bürgerkrieg in der westafrikanischen Republik Liberia, dem seit 1989 mindestens 150.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, greift auf die Hauptstadt Monrovia über. Verfeindete Stammesmilizen ziehen plündernd und mordend durch die Stadt. Über eine US-Luftbrücke werden mehr als 2000 Ausländer evakuiert.

1991 - In Frankfurt/M. wird die wieder aufgebaute Oper mit einem Festakt eingeweiht. Sie war 1987 durch Brandstiftung zerstört worden.

1971 - Der vierfache Kindermörder Jürgen Bartsch wird in einem zweiten Prozess vom Landgericht Düsseldorf zu zehn Jahren Jugendstrafe und anschließender Einweisung in eine Heilanstalt verurteilt.

1941 - Beginn des Balkanfeldzugs: Die deutsche Wehrmacht überfällt Jugoslawien und Griechenland.

1896 - In Athen beginnen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit.

GEBURTSTAGE

1991 - Alexandra Popp (30), deutsche Fußballspielerin, Fußballerin des Jahres 2014 und 2016

1946 - Wolfgang Ischinger (75), deutscher Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz seit 2008, Botschafter in den USA 2001-2006, Botschafter in Großbritannien 2006-2008

1941 - Hans W. Geißendörfer (80), deutscher Film- und Fernsehproduzent (ARD-Serie «Lindenstraße»)

1941 - Peter Nagel (80), deutscher Maler und Grafiker, Begründer und Hauptvertreter des Neuen Realismus in Deutschland, Gründungsmitglied der Künstlergruppe «Zebra»

1936 - Manfred Schoof (85), deutscher Jazzmusiker, Trompeter, Wegbereiter des Free Jazz in Europa, Komponist zahlreicher Film- und Fernsehmusiken

TODESTAGE

2020 - Radomir Antic, serbischer Fußballspieler und Trainer, Coach von Atletico Madrid 1995-1998 und 1999, FC Barcelona 2003, geb. 1948

1971 - Igor Strawinsky, russisch-amerikanischer Komponist (Ballett-Kompositionen «Feuervogel» ,«Le Sacre du Printemps»), geb. 1882

