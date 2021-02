Kalenderblatt 2021: 6. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Februar 2021:

5. Kalenderwoche, 37. Tag des Jahres

Noch 328 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Amandus, Dorothea, Paul, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2020 - Nach annähernd einem Vierteljahrhundert nimmt die ARD die Liveübertragungen der Bambi-Galas aus dem Programm.

2019 - Achteinhalb Jahre nach der Loveparade-Tragödie stellt das Landgericht Duisburg das Verfahren gegen die meisten Angeklagten ein. Bei dem Techno-Festival im Juli 2010 waren 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und über 650 verletzt worden.

2006 - Der größte Streik im öffentlichen Dienst seit 14 Jahren beginnt in Baden-Württemberg. Bis zum 9. März legen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zeitweise über 40.000 Mitarbeiter in zwölf Bundesländern die Arbeit nieder.

2004 - Bundeskanzler Gerhard Schröder kündigt überraschend seinen Rücktritt als SPD-Vorsitzender an. Zu seinem Nachfolger wird am 21. März Fraktionschef Franz Müntefering gewählt.

1996 - 164 Deutsche sterben beim Absturz einer Boeing 757 der türkischen Gesellschaft Birgenair vor der Küste der Dominikanischen Republik. Insgesamt gibt es 189 Tote.

1991 - Wegen illegaler Waffenexporte beschließt das Bundeskabinett eine Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes.

1951 - Unter der Last des Nahverkehrszuges «The Broker» stürzt bei Woodbridge (US-Bundesstaat New Jersey) eine provisorische Brücke in die Tiefe. 84 Menschen sterben, etwa 350 werden verletzt.

1936 - In Garmisch-Partenkirchen beginnen die die IV. Olympischen Winterspiele.

1886 - Clemens Winkler, Chemiker an der Bergakademie Freiberg, entdeckt das chemische Element Germanium.

GEBURTSTAGE

1976 - Maria Simon (45), deutsche Schauspielerin («Polizeiruf 110», «Good Bye, Lenin!»)

1966 - Rick Astley (55), britischer Popsänger («Never Gonna Give You Up»)

1961 - Malu Dreyer (60), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz seit 2013

1931 - Hans Otto Bräutigam (90), deutscher Politiker und Diplomat, Justizminister in Brandenburg 1994-1999, Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR 1982-1988

1911 - Ronald Reagan, amerikanischer Politiker und Schauspieler, 40. Präsident der USA 1981-1989, gest. 2004

TODESTAGE

2011 - Gary Moore, britischer Rocksänger und Gitarrist (Album «Wild Frontier»), geb. 1952

1981 - Friederike Luise, griechische Königin, Tochter des Herzogs Ernst August von Braunschweig und Lüneburg und Enkelin Kaiser Wilhelms II., Ehefrau König Pauls I. von Griechenland (1947-1964), Mutter der spanischen Königin Sophia, geb. 1917

