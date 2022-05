Kalenderblatt 2022: 12. Mai

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2022:

19. Kalenderwoche, 132. Tag des Jahres



Noch 233 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Stier



Namenstag: Bogdan, Modoald, Pankratius

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und das Ferrari-Team geben ihre Trennung bekannt. 2021 wechselt der Deutsche zum britischen Team Aston Martin.

2017 - Das Kassationsgericht in Rom bestätigt in letzter Instanz die Verurteilung des Kapitäns der «Costa Concordia» zu 16 Jahren Haft.

Er hatte den Luxusliner mit mehr als 4000 Passagieren 2012 zu nah an eine Insel vor der toskanischen Mittelmeerküste gesteuert. Bei der Katastrophe starben 32 Menschen.

2012 - Borussia Dortmund gewinnt nach der Meisterschaft auch den DFB-Pokal und schafft damit das erste Double seiner 103-jährigen Vereinsgeschichte.

2007 - Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) verweigert im Namen der EU dem Schlussdokument einer UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung in New York die Zustimmung. Eine Einigung auf «höhere Ziele» sei ausgeblieben.

2002 - Die FDP zieht zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem eigenen Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Parteichef Guido Westerwelle wird vom Bundesvorstand der Liberalen nahezu einstimmig nominiert.

1997 - Die Australierin Susie Maroney durchschwimmt in einem Spezial-Haikäfig als erster Mensch die 145 Kilometer breite Meerenge zwischen Kuba und Florida.

1982 - Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Papst-Attentat auf dem Petersplatz entgeht Johannes Paul II. im

portugiesischen Wallfahrtsort Fátima einem Bajonett-Attentat eines spanischen Traditionalisten-Priesters. Sicherheitsbeamte überwältigten den Täter.

1937 - Georg VI. wird in der Westminster Abbey in London zum König von Großbritannien gekrönt. Er ist Nachfolger seines Bruders Edward VIII., der im Dezember 1936 abgedankt hatte.

1797 - Auf Druck Napoleons beschließt der Große Rat von Venedig seine Selbstauflösung und damit das Ende der Republik. Der letzte Doge dankt ab, seine Vorgänger hatten Venedig seit dem achten Jahrhundert als gewählte Staatsoberhäupter auf Lebenszeit regiert.

GEBURTSTAGE

1982 - Sebastian Hoeneß (40), deutscher Fußballtrainer (TSG Hoffenheim)

1977 - Mareile Höppner (45), deutsche TV-Moderatorin (Boulevard-Magazin «Brisant»)

1947 - Rolf Zuckowski (75), deutscher Kinderliedermacher («Stups, der kleine Osterhase», «Weihnachtsbäckerei», Co-Autor des Musicals «Tabaluga»)

1942 - Friedhelm Hofmann (80), deutscher katholischer Theologe, Bischof von Würzburg 2004-2017

1907 - Katharine Hepburn, amerikanische Schauspielerin, vierfache Oscar-Preisträgerin für ihre Hauptrollen in «Morgenrot des Ruhms», «Rat mal, wer zum Essen kommt», «Der Löwe im Winter» und «Am Goldenen See», gest. 2003

TODESTAGE

1970 - Nelly Sachs, deutsch-schwedische Schriftstellerin («Die Leiden Israels», «In den Wohnungen des Todes»), Literaturnobelpreis 1966, geb. 1891

1957 - Erich von Stroheim, österreichisch-amerikanischer Regisseur («Gier») und Schauspieler («Die große Illusion»), geb. 1885