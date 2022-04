Kalenderblatt 2022: 14. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. April 2022:

15. Kalenderwoche, 104. Tag des Jahres



Noch 261 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Ernestine, Lidia

HISTORISCHE DATEN

2021 - Nach fast 20 Jahren des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan wollen die USA ihre Truppen aus dem Land abziehen. Präsident Joe Biden kündigt an, der Abzug amerikanischer Soldaten solle am 1. Mai beginnen und bis zum 11. September abgeschlossen werden.

2020 - US-Präsident Donald Trump stoppt die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie stehe unter dem Einfluss Chinas und habe zu spät vor der Corona-Gefahr gewarnt, behauptet er. Die USA sind der größte Geldgeber der WHO.

2012 - Radikalislamische Salafisten verteilen in Dutzenden deutschen Städten kostenlose Koran-Exemplare. Dahinter steht das Netzwerk «Die wahre Religion» um den Prediger Ibrahim Abou Nagie. Die Aktion wird von Politikern heftig kritisiert.

2007 - Die weltberühmte Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen wird vor den Augen Tausender Zuschauer gesprengt, um einer neuen

Skisprunganlage Platz zu machen. Die mehr als 50 Jahre alte Schanze war Schauplatz vieler Neujahrsskispringen.

2002 - Nach einem überwältigenden Wahlsieg wird der Unabhängigkeitskämpfer Xanana Gusmao offiziell zum ersten frei gewählten Präsidenten von Ost-Timor erklärt.

1997 - Rund 1000 Polizisten verhindern einen Sturm radikaler iranischer Studenten auf die deutsche Botschaft in Teheran. Zuvor hatte ein Berliner Gericht die iranische Führung für den Mord an vier kurdisch-iranischen Oppositionspolitikern in Berlin verantwortlich gemacht.

1992 - Der brandenburgische Landtag nimmt mit Zweidrittelmehrheit die erste ostdeutsche Landesverfassung an.

1980 - «Die Blechtrommel» von Volker Schlöndorff nach dem Roman von Günter Grass wird als erster deutscher Film mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet.

972 - Otto II., Mitkaiser und späterer Kaiser des römisch-deutschen Reiches, heiratet in Rom die byzantinische Prinzessin Theophanu. Sie wird am selben Tag zur Kaiserin gekrönt.

GEBURTSTAGE

1977 - Kalle Sauerland (45), deutscher Boxpromoter

1977 - Sarah Michelle Gellar (45), amerikanische Schauspielerin («Eiskalte Engel», TV-Serie «Buffy - Im Bann der Dämonen»)

1948 - Peter Urban (74), deutscher Journalist und Moderator, Kommentator beim Eurovision Song Contest

1932 - Bernhard Servatius (90), deutscher Jurist und Manager, Aufsichtsratsvorsitzender der Axel Springer Verlags AG 1985-2002

1927 - Arno Fischer, deutscher Fotograf, einer der wichtigsten Fotografen der DDR, gest. 2011

TODESTAGE

2015 - Klaus Bednarz, deutscher Fernsehjournalist («Monitor»), geb. 1942

1992 - Sammy Price, amerikanischer Jazzpianist, «König des Boogie Woogie», spielte mit Lester Young, Charlie Parker und King Curtis, geb. 1908