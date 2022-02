Kalenderblatt 2022: 17. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Februar 2022:

7. Kalenderwoche, 48. Tag des Jahres

Noch 317 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Benignus, Bonosus, Evermod

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der Vizechef des südkoreanischen Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, der als Kronprinz der Familie hinter dem Industrieriesen galt, wird verhaftet. Ein Gericht verurteilt den Firmenerben im August zu fünf Jahren Haft wegen Bestechung und Untreue.

2012 - Bundespräsident Christian Wulff tritt angesichts drohender strafrechtlicher Ermittlungen wegen angeblicher Vorteilsannahme zurück. Das Landgericht Hannover findet später keine Belege für die Vorwürfe.

2012 - Prinz Johan Friso, zweitältester Sohn von Königin Beatrix der Niederlande, wird in Lech am Arlberg (Österreich) von einer Lawine verschüttet und erleidet schwere Hirnschäden. Er stirbt im August 2013.

1999 - Das polnische Parlament billigt den Beitritt des Landes zur Nato. Am 12. März 1999 tritt Polen dem Verteidigungsbündnis offiziell bei.

1992 - Der amerikanische Serienmörder Jeffrey Dahmer wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte 17 junge Männer zerstückelt und Leichenteile gegessen. Der «Kannibale von Milwaukee» wird im November 1994 im Gefängnis von einem Mithäftling getötet.

1982 - Wolfgang Junginger, mehrfacher deutscher Meister in alpinen Ski-Disziplinen, stirbt zusammen mit zwei Geschäftsfreunden beim Absturz einer von ihm gesteuerten Piper Seneca in der Nähe von Hannover. Als Einziger überlebt der Manager des FC Bayern München, Uli Hoeneß.

1972 - In Wolfsburg läuft der 15 007 034. VW-Käfer vom Band. Damit ist er das bis dahin meistgebaute Auto der Welt. Seit 1927 hatte das Ford-Modell Tin Lizzie diesen Rekord gehalten.

1962 - Im Hamburger Elbgebiet und im norddeutschen Küstenraum verursacht Sturmtief «Vincinette» in der Nacht zum 17. Februar die bis dahin schwerste Sturmflut des Jahrhunderts in Deutschland. Mehr als 330 Menschen sterben, davon allein 315 in Hamburg.

1897 - Der erste funktionstüchtige Prototyp des von Rudolf Diesel erfundenen Dieselmotors wird von Professor Moritz Schröder von der TH München abgenommen. Dieser Motor erreichte eine Leistung von 14 kW.

GEBURTSTAGE

1952 - Ludger Volmer (70), deutscher Politiker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt 1998-2002. Parteivorsitzender der Grünen und Bündnis 90/Die Grünen 1991-1994

1942 - Heinrich Breloer (80), deutscher Autor und Regisseur («Die Manns - Ein Jahrhundertroman», «Speer und Er», «Todesspiel»)

1942 - Konrad Weiß (80), deutscher Regisseur und Bürgerrechtler, Mitbegründer und Sprecher der DDR-Bürgerbewegung «Demokratie Jetzt», Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen 1990-1994

1937 - Rita Süssmuth (85), deutsche Politikerin (CDU), Bundestagspräsidentin 1988-1998, Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit 1985-1988

1937 - Willi Koslowski (85), deutscher Fußballer, Deutscher Meister 1958 mit dem FC Schalke 04

TODESTAGE

1982 - Lee Strasberg, amerikanischer Theaterintendant und Schauspiellehrer, Künstlerischer Leiter der New Yorker Schauspielschule «Actors Studio» 1951-1982, geb. 1901

1962 - Bruno Walter, deutscher Dirigent, Gewandhauskapellmeister in Leipzig 1929 bis zur Emigration 1933, Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker 1947-1949, geb. 1876

