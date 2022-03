Kalenderblatt 2022: 28. März

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. März 2022:

13. Kalenderwoche, 87. Tag des Jahres



Noch 278 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Guntram, Gundelind

HISTORISCHE DATEN

2021 - Mick Schumacher, 22 Jahre alter Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, gibt in Bahrain sein Formel-1-Renndebüt. Im Haas-Rennwagen erreicht er den 16. Platz.

2012 - Die EU einigt sich erstmals auf Tarifobergrenzen für mobiles Internet-Surfen im europäischen Ausland.

2009 - Bei einem Schiffsunglück im Mittelmeer kommen 234 Bootsflüchtlinge aus Afrika ums Leben.

2000 - Am Kitzsteinhorn bei Kaprun (Österreich) reißt ein 400 Meter breites Schneebrett zwölf Skifahrer in den Tod.

1989 - Das serbische Parlament hebt die weitgehenden Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte der Provinzen Kosovo und Vojvodina auf.

1979 - Im Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg (Pennsylvania) wird beim bis dahin schwersten Atomunfall in den USA eine radioaktive Wolke freigesetzt. 200 000 Menschen werden in Sicherheit gebracht.

1942 - Beim ersten Flächenbombardement der britischen Royal Air Force auf deutsche Wohngebiete und Großstädte im Zweiten Weltkrieg wird die Innenstadt von Lübeck fast vollständig zerstört.

1922 - Deutschland übergibt die «Bismarck», den bis dahin größten in Deutschland gebauten Luxusliner, an Großbritannien. Der Dampfer ist Teil der Reparationszahlungen, zu denen sich das Deutsche Reich im Versailler Vertrag verpflichtet hatte.

1882 - Der Hamburger Apotheker Paul Carl Beiersdorf erhält ein Patent für das erste Klebepflaster. Er versieht Pflastermull erstmals mit einer Klebstoff-Schicht und gründet damit die Firma Beiersdorf.

GEBURTSTAGE

2004 - Anna Schtscherbakowa (18), russische Eiskunstläuferin, Olympiasiegerin 2022 in Peking

1942 - Hartmut Perschau (80), deutscher Politiker (CDU), Innenminister von Sachsen-Anhalt 1991-1993, Mitglied des Bremer Senats 1995-2004

1942 - Mike Newell (80), britischer Filmregisseur («Harry Potter und der Feuerkelch», «Vier Hochzeiten und ein Todesfall»)

1942 - Neil Kinnock (80), britischer Politiker, EU-Kommissar für Verwaltungsreform 1995-2004, Vorsitzender der Labour Party 1983-1992

1897 - Sepp Herberger, deutscher Fußballtrainer, Reichstrainer 1936-1942, Bundestrainer 1949-1964, Weltmeister 1954, gest. 1977

TODESTAGE

2017 - Christine Kaufmann, deutsche Schauspielerin («Rosen-Resli», «Stadt ohne Mitleid», TV-Serie «Monaco Franze»), geb. 1945

1987 - Maria von Trapp, amerikanische Musikpädagogin und Autorin («Die Trapp-Familie. Vom Kloster zum Welterfolg»), geb. 1905