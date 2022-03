Kalenderblatt 2022: 29. März

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. März 2022:

13. Kalenderwoche, 88. Tag des Jahres



Noch 277 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Helmut, Ludolf

HISTORISCHE DATEN

2020 - Nach fast 35 Jahren endet die ARD-Fernsehserie «Lindenstraße» mit der 1758. Folge. Die Seifenoper war im Dezember 1985 gestartet und zeigte den Alltag einer Nachbarschaft. Produzent war Hans W. Geißendörfer.

2017 - Die britische Regierung verkündet in einem Schreiben an die Europäische Union ihren Austritt aus dem Staatenbund zum Frühjahr 2019. Verhandlungen über Verfahren und Bedingungen des Brexits beginnen im Juni in Brüssel.

2012 - Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz, das Journalisten stärker vor staatsanwaltlichen Ermittlungen schützen soll. Künftig können Medienvertreter nicht mehr wegen Beihilfe zum Geheimnisverrat verfolgt werden, wenn sie ihnen zugespieltes Material veröffentlichen.

2007 - Ein Berliner Schüler, der nach angeblich rund 50 Gläsern Tequila einen Monat lang im Koma lag, stirbt in der Nacht zum 29. März. Der 16-Jährige war Ende Februar in einem Lokal mit 4,8 Promille zusammengebrochen.

1992 - Als erstes Staatsoberhaupt in der Geschichte Polens kommt Präsident Lech Walesa zu einem Staatsbesuch in die Bundesrepublik.

1972 - Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus nehmen in Stockholm ihren ersten Song auf. «People need Love» wird noch unter den Interpretennamen Björn und Benny, Agnetha und Anni-Frid veröffentlicht. Ab 1973 firmiert das Quartett dann unter dem Namen Abba.

1967 - Der französische Präsident Charles de Gaulle lässt in Cherbourg die «Redoutable» vom Stapel laufen, Frankreichs erstes atomgetriebenes U-Boot.

1947 - In Düsseldorf wird das Kabarett «Kom(m)ödchen» gegründet.

1912 - Auf dem Rückweg von seiner Südpol-Expedition macht der britische Polarforscher Robert Falcon Scott die letzten Einträge in sein Tagebuch, bevor er wenig später den Tod findet.

GEBURTSTAGE

1972 - Priti Patel (50), britische Politikerin, Innenministerin seit 2019

1957 - Christopher Lambert (65), US-amerikanischer Schauspieler («Highlander - Es kann nur einen geben»)

1952 - Rainer Bonhof (70), niederländisch-deutscher Fußballspieler und -trainer, Spieler bei Borussia Mönchengladbach 1970-78, Trainer der Borussia 1998-2000

1932 - Gerd Baltus, deutscher Schauspieler (zahlreiche Rollen in TV-Reihen wie «Der Kommissar», «Tatort» oder «Derrick»), gest. 2019

1912 - Hanna Reitsch, deutsche Flugpionierin, 1937 weltweit erste weibliche Flugkapitänin, gest. 1979

TODESTAGE

1982 - Carl Orff, deutscher Komponist («Carmina Burana»), geb. 1895

1967 - Fritz Schäffer, Politiker (CSU), 1945 erster bayerischer Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg, Bundesfinanzminister 1949-1957, Bundesjustizminister 1957-1961, geb. 1888