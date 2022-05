Kalenderblatt 2022: 30. Mai

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Mai 2022:

22. Kalenderwoche, 150. Tag des Jahres

Noch 215 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

HISTORISCHE DATEN

2006 - Die Übermittlung europäischer Fluggastdaten an US-Behörden habe keine rechtliche Grundlage, entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Die USA fordern diese Daten zur Fahndung nach Terroristen.

2002 - Am Ground Zero in New York werden die Bergungs- und Aufräumarbeiten 262 Tage nach dem Einsturz des World-Trade-Centers offiziell mit einer Zeremonie beendet. Am 11. September 2001 hatten Attentäter Passagierflugzeuge in die beiden Büroturme gesteuert.

2000 - Die Chefredakteure des «SZ-Magazins», Ulf Poschardt und Christian Kämmerling, müssen wegen der Veröffentlichung gefälschter Hollywood-Interviews des Journalisten Tom Kummer gehen.

1998 - Im Norden Afghanistans kommen bei einem Erdbeben der Stärke 6,6 mindestens 4000 Menschen ums Leben.

1996 - Vor dem Ruanda-Tribunal der Vereinten Nationen in der tansanischen Stadt Arusha müssen sich zwei Jahre nach dem Völkermord an fast einer Million Ruander die ersten Angeklagten vor einem Gericht verantworten.

1991 - Der Staatsvertrag zur Bildung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) wird von den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt unterzeichnet.

1982 - Spanien wird 16. Mitglied der Nato.

1932 - In Berlin hat «Kuhle Wampe» seine deutsche Erstaufführung. Der Regisseur Slatan Dudow verfilmte ein Drehbuch von Bertolt Brecht und Ernst Ottwald.

1431 - Jeanne d'Arc, die «Jungfrau von Orléans», wird in Rouen öffentlich verbrannt. Das französische Bauernmädchen hatte einen Befreiungszug gegen die englische Besatzungsmacht angeführt und wurde wegen Irrlehen und Ketzerei zum Tode verurteilt

GEBURTSTAGE

1949 - Hans Baumgartner (73), deutscher Leichtathlet, Silber im Weitsprung bei den Olympischen Spielen in München 1972

1937 - Armando Valladares (85), kubanischer Schriftsteller, lebt in USA im Exil, («Wider alle Hoffnung. Gefangener unter Fidel Castro»)

1926 - Dagmar Nick (96), deutsche Schriftstellerin, gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen nach 1945.

1922 - Franklin James Schaffner, amerikanischer Regisseur und Produzent («Papillon»), gest. 1989 (nach anderen Angaben 1920 geboren)

1912 - Erich Bagge, deutscher Kernphysiker, Mitglied der Deutschen Atom-Kommission, gest. 1996

TODESTAGE

2015 - Alfred Neven DuMont, deutscher Verleger, Geschäftsführender Direktor des Verlags M. DuMont Schauberg 1967-1997, geb. 1927

1992 - Karl Carstens, deutscher Politiker (CDU) und Völkerrechtler, Bundespräsident 1979-1984, Bundestagspräsident 1976-1979, geb. 1914