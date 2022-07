Kalenderblatt 2022: 31. Juli

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Juli 2022:

30. Kalenderwoche, 212. Tag des Jahres



Noch 153 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Germanus, Ignatius, Justinus

HISTORISCHE DATEN

2020 - Das oberste Parteischiedsgericht der SPD bestätigt den Parteiausschluss des Bestseller-Autors und Ex-Politikers Thilo Sarrazin. Er habe gegen SPD-Werte verstoßen. Auslöser des langen Streits war sein islamkritisches Buch «Deutschland schafft sich ab» von 2010.

2017 - Hasan Salihamidzic wird neuer Sportdirektor des FC Bayern. Der 40 Jahre alte Ex-Profi ist Nachfolger von Matthias Sammer.

2007 - Die britische Armee beendet nach 38 Jahren offiziell ihren Einsatz in Nordirland. Die «Operation Banner» hatte 1969 zur Unterstützung der Polizei nach blutigen Kämpfen zwischen katholischen und protestantischen Gruppen begonnen.

2002 - In der Freiflugaffäre um die private Nutzung von dienstlich erworbenen Bonusmeilen tritt Berlins Wirtschaftssenator Gregor Gysi (PDS) überraschend zurück und legt auch sein Abgeordnetenmandat nieder.

1992 - Der letzte Teilabschnitt des Rhein-Main-Donau-Kanals wird in Beilngries (Oberbayern) nach fast dreißigjähriger Bauzeit geflutet. Damit gibt es eine direkte Wasserverbindung zwischen Nordsee und Schwarzem Meer.

1987 - Bei Zusammenstößen zwischen iranischen Demonstranten und anderen Pilgern sowie Sicherheitskräften kommen in Mekka 402 Menschen ums Leben.

1932 - Bei den Wahlen zum sechsten Deutschen Reichstag wird die NSDAP erstmals stärkste Partei. Sie erringt 37,4 Prozent der Stimmen und erhält 230 Mandate.

1752 - Ein Besuch von Kaiser Franz I. Stephan in der schon fast fertig gestellten Menagerie im Schlosspark von Schönbrunn bei Wien gilt als «Geburtstag» des Tiergarten Schönbrunn. Er ist heute nach Betreiberangaben der

älteste Zoo der Welt.

1667 - Im Frieden von Breda geht die niederländische Siedlung Nieuw Amsterdam in Nordamerika an die Engländer, die die Stadt in New York umbenennen.

GEBURTSTAGE

1962 - Wesley Snipes (60), amerikanischer Filmschauspieler («Blade», «Passagier 57»)

1947 - Hubert Védrine (75), französischer Politiker, Außenminister 1997-2002

1942 - Hartmut Mehdorn (80), deutscher Manager, Geschäftsführer Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH 2013-2015, Vorstandsvorsitzender Air Berlin 2011-2013, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn 1999-2009

1912 - Milton Friedman, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsnobelpreis 1976, gest. 2006

1897 - Gottfried Bermann Fischer, deutscher Verleger (Verlag S. Fischer), gest. 1995

TODESTAGE

2017 - Jeanne Moreau, französische Filmschauspielerin («Jules und Jim, «Die Liebenden»), geb. 1928

2007 - Hilde Sicks, deutsche Volksschauspielerin (Hamburger Ohnsorg-Theater), geb. 1920