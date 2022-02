Kalenderblatt 2022: 7. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Februar 2022.

6. Kalenderwoche, 38. Tag des Jahres

Noch 327 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Francesco Antonio, Richard

HISTORISCHE DATEN

2020 - Ein Glückspilz aus dem Münsterland knackt den 90-Millionen-Eurojackpot. Erst vier Wochen später meldet sich der Rekordgewinner. Er hatte 18,50 Euro eingesetzt.

2017 - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm kündigt das Ende seiner Fußball-Karriere zum Ende der Saison an.

2012 - Wer Steuern in Millionenhöhe hinterzieht, muss in der Regel ins Gefängnis. Eine Bewährungsstrafe kommt nur bei besonders gewichtigen Milderungsgründen infrage, entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

2007 - Der Bund und die Bergbau-Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland einigen sich auf den Ausstieg aus der Steinkohle-Förderung bis Ende 2018.

1997 - Elf Jahre nach dem Terroranschlag auf die Berliner Diskothek «La Belle» klagt die Staatsanwaltschaft die mutmaßlichen Attentäter an und bezeichnet den libyschen Geheimdienst als Auftraggeber. Bei dem Anschlag wurden 1986 zwei US-Militärangehörige und eine Türkin getötet.

1992 - Die europäischen Staats- und Regierungschefs unterzeichnen im niederländischen Maastricht den Vertrag über die Europäische Union. Damit macht die Europäische Gemeinschaft einen historischen Schritt zur politischen, wirtschaftlichen und Währungsunion.

1989 - Werbung für Kondome auf den Trikots einer Fußballmannschaft verstößt nicht gegen die guten Sitten, entscheidet das Landgericht Frankfurt im Rechtsstreit zwischen dem DFB und dem FC Homburg.

1962 - Bei der größten Bergwerkskatastrophe seit Bestehen der Bundesrepublik kommen in der Zeche «Luisenthal» in Völklingen-Luisenthal bei einer Schlagwetterexplosion 299 Menschen ums Leben.

1882 - In Berlin nimmt die Stadtbahn auf dem Schienen-Viadukt zwischen dem heutigen Ostbahnhof und Charlottenburg den Betrieb auf. Zuvor gab es in der Stadt nur Kopfbahnhöfe, die durch die Ringbahn verbunden wurden. Eine direkte Trasse durch das Zentrum fehlte.

GEBURTSTAGE

1962 - Garth Brooks (60), amerikanischer Country-Musiker («The Storm»)

1942 - Klaus Theweleit (80), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller («Männerphantasien»)

1937 - Doris Gercke (85), deutsche Schriftstellerin («Bella Block»-Romane, fürs Fernsehen verfilmt)

1932 - Otto von Campenhausen (90), deutscher Jurist, Präsident des Kirchenamtes der EKD 1989-1997

1812 - Charles Dickens, englischer Schriftsteller («Oliver Twist»), gest. 1870

TODESTAGE

2017 - Klaus Peter Schreiner, deutscher Kabarettist und Autor, 1958 bis 2000 Hausautor der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, geb. 1930

2012 - Gisela Niemeyer, deutsche Juristin, Richterin am Bundesverfassungsgericht 1977-1989, geb. 1923

