Es gab in meinem Leben Phasen, da wusste ich nicht, wo das Geld herkommen sollte. Da stand in grell leuchtenden Buchstaben immer und überall der Schriftzug „So geht es nicht weiter“. Manchmal bin ich nachts aufgewacht und fühlte bis in die letzte Faser meines Körpers, dass ich abgehängt war und außerdem einfach versagt hatte. Eine echte Horrorshow.

Die Botschaft dahinter lässt sich auf die einfache Formel bringen: Geld = Leistung = persönlicher Wert. Ich verdiente kein Geld, also