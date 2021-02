Khedira: Bei Stuttgart-Rückkehr nur auf der Hertha-Bank

Berlin (dpa/lsw) - Herthas prominenter Winter-Neuzugang Sami Khedira wird bei seiner Rückkehr in seine Heimat Stuttgart zunächst nur auf der Ersatzbank sitzen. Für das Auswärtsspiel des abstiegsgefährdeten Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag beim Neuling VfB hat Trainer Pal Dardai den von Juventus Turin geholten Weltmeister von 2014 als Einwechselspieler eingeplant. «Irgendwann kommt der Moment, wo er eine Halbzeit spielt oder noch mehr», sagte der von Hertha BSC reaktivierte Chefcoach am Donnerstag.

Nach der langen Wettkampfpause in Italien, wo Khedira im Juni 2020 sein letztes Pflichtspiel bestritten hatte, kommt die Partie bei seinem Ex-Club für einen Startelf-Einsatz zu früh. «Er ist ein Tick zu spät zu uns gekommen», erklärte Dardai. Khedira hatte von 1995 bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid 2010 für den VfB Stuttgart gespielt und dabei mit der ersten Mannschaft der Schwaben 132 Pflichtspiele bestritten.

Obwohl die ambitionierte Hertha nach dem Trainerwechsel von Bruno Labbadia auf Dardai in zwei Spielen noch keinen Punkt geholt hat und mit 17 Zählern am Rand der Abstiegszone steht, sieht Dardai für das Spiel in Stuttgart keinen besonderen Druck. Nur wenn die letzte Partie der Saison über Abstieg und Klassenverbleib entscheiden würde, könne davon die Rede sein. «Ich brauche keinen unnötigen Druck aufzubauen», betonte der Ungar. Zum jetzigen Zeitpunkt «müssen wir nicht künstlich schon irgendwelche Patronen rausschießen», ergänzte er zur Personalie Khedira.

Im zentralen Mittelfeld werden bei Hertha wie schon beim jüngsten 0:1 gegen den FC Bayern statt des 33-jährigen Khedira der ehemalige VfB-Profi Santiago Ascacibar und der Franzose Lucas Tousart beginnen. «Das hat gut funktioniert, da muss man den Zweien die Chance geben», sagte Dardai. Verletzt fehlen werden den Berlinern gleich fünf wichtige Spieler: Dedryck Boyata, Jhon Cordoba, Javairo Dilrosun, Marvin Plattenhardt und Jordan Torunarigha.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-398683/2