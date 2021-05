Klare Kante gegen das Establishment

Winnenden. Auch Punkmusiker freuen sich über Auszeichnungen für Musikverkäufe – wie kürzlich im Backnanger Skyeline zu sehen war. NoRMAhl, Deutschlands dienstälteste Punkband aus Winnenden, wurde für je mehr als 20 000 verkaufte Exemplare ihrer Live-CDs „Lebendig II: Ernst ist das Leben…“ und „Lebendig III: …heiter ist die Kunst“ mit zwei Impala Awards in Silber ausgezeichnet.

Diese beiden ausgezeichneten Live-CDs von NoRMAhl gibt es heute dreimal im Paket zu gewinnen.

Stellvertretend nahmen Bandgründer und Sänger Lars Besa sowie Gitarrist Mick Scheuerle die Auszeichnung aus den Händen von Hans Derer (7us media group) und Moderator Klaus-Dieter Mayer entgegen.

Die Ehrung fand während des Abschluss-Livestreams der Benefizaktion „Lautstark für Kultur“ statt, die NoRMAhl auch unterstützt haben - sie stellten ihren „Trümmertango“ zur Verfügung, der in einer krachenden Version natürlich auch auf den Live-CDs enthalten ist.

Ende 1978 gründeten fünf Gymnasiasten in Leutenbach bei Winnenden eine Punk-Band. Bei ihrem ersten Auftritt, im Stuttgarter Karls-Gymnasium, spielten sie ihren einzigen Song in Dauerschleife. Denn ein Instrument spielen konnten alle nicht. Aber: Das brauchte es auch nicht. Denn den Mannen um Sänger und Texter Lars Besa ging es vor allem um eines: klare Kante zu zeigen, sich abzugrenzen gegen das Establishment.

Mittlerweile sind Klassiker wie „Geh wie ein Tiger“, „Punk ist keine Religion“ oder „Bullenschweine“, wegen dem nicht nur Fans, sondern auch der Verfassungsschutz auf die Band aufmerksam wurde, von keiner Punkrock-Party mehr wegzudenken. Generationsübergreifend sind die Winnender weit über das Punk-Genre hinaus bekannt, da sie sich mit Aktionen, wie „Kein Hass im Wilden Süden“ auch abseits der Musik gegen Gewalt und Fremdenhass einsetzen.

So auch im vorigen Jahr, als Lars Besa & Co mit dem Song „Trümmertango“ zum lokalen Corona-Sampler „Lautstark für Kultur“ beigetragen hatten und sich wieder einmal über eine begeisterte Fanbase freuen durften. Im Rahmen des abschließenden Livestreams zum Benefiz-Projekt wurden NoRMAhl mit gleich vier Impala-Silver-Awards ausgezeichnet.

NoRMAhl sagen immer, was sie denken, und stehen zu ihren Idealen. Immer gesellschaftskritisch, immer kontrovers, für immer Punkrock!

