Klarer VfB-Sieg gegen den FSV Mainz 05: Wer war Ihr Spieler des Spiels?

Der VfB Stuttgart hat am Samstag mit einem 4:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 den ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit geholt. In der Opel-Arena drehte der Aufsteiger im zweiten Durchgang auf und siegte Dank der Treffer von Silas Wamangituka (45.), Daniel Didavi (61.), Mateo Klimowicz (80.) und Sasa Kalajdzic (86.) auch in der Höhe verdient gegen indisponierte Mainzer.

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

UMFRAGE Welcher VfB-Profi war in Mainz Ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten! Gregor Kobel Marc Oliver Kempf Waldemar Anton Pascal Stenzel Wataru Endo Gonzalo Castro Borna Sosa Daniel Didavi Orel Mangala Silas Wamangituka Sasa Kalajdzic Mateo Klimowicz Tanguy Coulibaly Phillip Klement Hamadi Al Ghaddioui Roberto Massimo

Hinweis: Zur Wahl stehen alle Profis, die im Spiel gegen den FSV Mainz 05 zum Einsatz kamen. Die Abstimmung läuft bis zum Sonntagnachmittag (27.09./16 Uhr). Das Ergebnis der Umfrage wird im Anschluss auf zvw.de veröffentlicht.