Wir sitzen an der Eisdiele am Freudenstädter Marktplatz. Ein Pulk Motorräder nach dem anderen fährt vorüber. Entnervt packen wir Helm, Jacke, Handschuhe und Tasche ein und flüchten in eine ruhigere Ecke der Schwarzwaldmetropole.

Auch die kurvigen Sträßchen im Schwäbischen Wald sind immer wieder ein Genuss. Den Ebnisee gilt es an sonnigen Wochenenden jedoch ebenso zu meiden wie die Löwensteiner Platte hinter Spiegelberg. Selbst für Motorradfahrer sind die Massen Gleichgesinnter keine