Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Die erlaubte Personenzahl bei Treffen in privaten Räumen hat sich im Laufe nur weniger Tage erneut verändert. Im öffentlichen Raum in Baden-Württemberg dürfen weiterhin maximal „Personen aus zwei verschiedenen Haushalten zusammenkommen, ohne den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten zu müssen.“ In privaten Räumen, inklusive Garten, dürfen sich nunmehr (Stand Freitag, 15. Mai) kumulativ treffen:

Angehörige des eigenen Haushalts und die