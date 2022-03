Stuttgart - Etwa 150 000 Soldaten der russischen Armee sollen aktuell die Ukraine angreifen. Nach welcher Taktik gehen sie vor? Was soll die mysteriöse Militärkolonne im Norden Kiews? Warum ist weniger die Anzahl von Soldaten als vielmehr ihr Gefechtswert aussagekräftig? Antworten hier.

Wie ist Russland vorgegangen?

In der ersten Phase der Angriffe in der Ukraine sollten so genannte Operative Manövergruppen (OMG) an Ballungszentren und ukrainischen Truppenverbänden vorbei