Andris Nelsons ist großer Fan von Wagner-Musik

Riga (dpa) - Der lettische Dirigent Andris Nelsons ist ein großer Fan der Musik von Richard Wagner (1813-1883). «Wagner ist einer der genialsten Komponisten. Die Musik steht mir persönlich sehr nah», sagte der Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig am Samstag dem lettischen Rundfunk.

Die Begeisterung für die Klänge des deutschen Musikgenies rührten aus seiner Kindheit. «Meine Eltern nahmen mich mit zur ersten Oper, als ich fünf war, und es war 'Tannhäuser'. Seitdem mag ich Wagners Musik sehr, ich war fast wie abhängig von seiner besonderen Musik», sagte Nelsons.

Nelsons gibt an diesem Wochenende in seiner Heimatstadt Riga zwei Konzerte mit dem Bayreuther Festspielorchester. Auf dem Programm der beiden Gastspiele am Freitag und Samstag standen Auszüge von Werken von Richard Wagner, der einst selbst in Riga gewirkt hatte - von 1837 bis 1839 war er Kapellmeister am städtischen Deutschen Theater. Auch begann er dort mit der Komposition seiner frühen Oper «Rienzi».

«Es ist eine große Ehre und Freude», betonte Nelsons. Die beiden Auftritte mit dem Bayreuther Festspielorchester in der Lettischen Nationaloper seien für ihn nicht nur musikalisch etwas Besonderes. «Wenn immer ich nach Riga komme, ist das mit Ruhe, Erinnerungen und Familiensinn verbunden», sagte Nelsons dem Rundfunk.

