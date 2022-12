Anthony Hopkins spielt mit Addams-Family-«Händchen» Klavier

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Anthony Hopkins hat sich mit einer außergewöhnlichen Klaviereinlage als Fan des neuen Streaming-Hits «Wednesday» geoutet. Der 84-jährige Brite postete auf Instagram ein Video von einer als «Eiskaltes Händchen» der Familie Addams geschminkten Hand (im englischen Original «The Thing» genannt), die sich mit aufgemalten Narben und spinnenartigen Bewegungen einem Klavier nähert und darauf zu spielen beginnt.

Daneben schrieb der Hannibal-Lecter-Darsteller und zweifache Oscar-Preisträger mit einem nur im Englischen funktionierenden Wortspiel: «Thing happens when an actor has free time on his hands» (dt. etwa «Dies passiert, wenn ein Schauspieler etwas Zeit an der Hand hat»). Mit einem Link verwies er auf die im November erschienene Netflix-Serie.

Die von Tim Burton produzierte Grusel-Serie «Wednesday» mit Jenna Ortega in der Hauptrolle war laut Netflix in nicht mal drei Wochen von mehr als 150 Millionen Haushalten gestreamt worden. Catherine Zeta-Jones, die in der Serie ebenfalls mitspielt, schrieb zu Hopkins' Video: «Haha. Ich hab dich so lieb, Tony». Auf dem Instagram-Account des Schauspielers finden sich noch weitere Videos, in denen er - auch ohne Schminke – sein Talent beim Klavierspielen zum Besten gibt.