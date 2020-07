Christian Petzold in der Jury von Venedig

Venedig (dpa) - Der deutsche Regisseur Christian Petzold gehört der Jury der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig (2. bis 12. September) an. Dies teilte das Festival am Sonntag mit.

Der in Berlin lebende Petzold (59, «Barbara», «Undine» ) sei einer der bedeutendsten Regisseure und Drehbuchautoren in Deutschland, hieß es. Im Jahr 2008 war er mit dem Film «Jerichow» im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig vertreten.

Geleitet wird die Jury - wie schon länger bekannt ist - von der australischen Schauspielerin Cate Blanchett. Das Festival gab nun die weiteren Jury-Mitglieder bekannt: Neben Petzold sind dies die österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin Veronika Franz, die britische Regisseurin Joanna Hogg, der italienische Schriftsteller Nicola Lagioia, der rumänische Regisseur Cristi Puiu und die französische Schauspielerin Ludivine Sagnier. Die Jury vergibt unter anderem den Goldenen Löwen für den besten Film.

