Coverversion von Ärzte-Hit auf den Fersen des Originals

Berlin (dpa) - «We Are The Romance» gegen «True Romance»: Die Coverversion von Deutschlands aktuellem Nummer-eins-Hit von Stars wie den Toten Hosen, Roland Kaiser, Deichkind, H.P. Baxxter und Carolin Kebekus ist dem Original der Band Die Ärzte bei Youtube auf den Fersen.

Nicht mal 24 Stunden nach Veröffentlichung hatte der Clip «We Are The Romance» schon mehr als 100.000 Aufrufe. Das Originalvideo der Ärzte («True Romance»), das schon acht Tage länger veröffentlicht ist, stand zeitgleich bei gut viermal so vielen Abrufen. Die Ärzte - Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez - hatten sich auf ihrer Website bei den Machern bedankt und «wahre romantische Gefühle» verschickt.

Zu den Mitwirkenden des Covers zählen auch Alligatoah, die Antilopen Gang, Beatsteaks, Bonaparte, Celina Bostic, Christian Steiffen, Die Kassierer, DŸSE, Eisenpimmel, Erik Cohen, Ferris MC, Fettes Brot, K.I.Z, Knorkator, Kraftklub, Linda Zervakis, Martin Sonneborn, Oliver Kalkofe, Rummelsnuff, Stefanie Sargnagel und Tocotronic.

© dpa-infocom, dpa:201017-99-979147/2