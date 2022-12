Dinner for One: Das sind die Sendezeiten an Silvester 2022

Was wäre Silvester ohne Dinner for One? Der beliebte Sketch mit Freddie Frinton gehört für viele zur Tradition am 31.12.. Auch 2022 wird der 90. Geburtstag von Miss Sophie (gespielt von May Warden) mehrere Male im Fernsehen ausgestrahlt. Wann läuft Dinner for One wo? Und wo kann man den Sketch streamen? Wir haben die Sendezeiten für Sie zusammengefasst.

Sendetermine: Wann und wo kommt Dinner for One am 31.12.2022

15.30 Uhr, NDR

17.35 Uhr, NDR/WDR

18.40 Uhr, ARD

19.00 Uhr, RBB/MDR

19.10 Uhr, HR

19.25 Uhr, SWR/SR

19.40 Uhr, NDR/BR

23.25 Uhr, NDR

Hier laufen an Silvester lokale Varianten des Sketches

12.25 Uhr, NDR: Dinner for One - up Platt

16.40 Uhr, WDR: Dinner vor Wan(ne)

16.50 Uhr, HR: Dinner for One auf Hessisch

18.45 Uhr, HR: Dinner for One auf Norhessisch

Dinner for One oder Der 90. Geburtstag - wo streamen?

Dinner for One kann man hier kostenlos in der ARD-Mediathek streamen. Den Klassiker gibt es außerdem bei Amazon Prime Video, Apple TV und bei Google Play.